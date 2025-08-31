Una ayuda económica muy esperada está a punto de llegar a miles de hogares chilenos. Se trata del Subsidio Eléctrico, un beneficio estatal diseñado para aliviar el costo de las cuentas de luz de las familias más vulnerables. La tercera convocatoria para postular a este beneficio ya cerró, y ahora la atención de los solicitantes se centra en un solo punto: el proceso de selección.
El Ministerio de Energía y la Subsecretaría de Servicios Sociales se encuentran en la fase de análisis de las miles de solicitudes recibidas. La transparencia del proceso es clave, ya que busca garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Los chilenos que aplicaron a esta ayuda se encuentran a la espera de una noticia que podría significar un respiro financiero importante.
Subsidio eléctrico en Chile: ¿cuándo se conocerán los resultados de la tercera convocatoria?
Los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico en Chile, correspondiente al proceso que cerró el 15 de julio, se publicarán el 15 de septiembre de 2025. Quienes resulten selecciones recibirán una notificación por correo electrónico confirmando la asignación. También se podrán conocer a través del sitio www.subsidioelectrico.cl.
¿Cuál es el monto del Subsidio Eléctrico en la tercera convocatoria?
En la tercera convocatoria, los montos del Subsidio Eléctrico serán:
- Hogares de un integrante: $37.838
- Hogares de dos a tres integrantes: $49.190
- Hogares de cuatro o más integrantes: $68.109
Los descuentos se calculan según el número de integrantes de los hogares beneficiados, según la información del Registro Social de Hogares.
En caso de existir más de un hogar en la misma vivienda asociado a un mismo número de cliente, el monto se materializará en un descuento que se determinará en función de la suma de la cantidad de integrantes del total de hogares beneficiados, es decir, un descuento único por número de cliente.
En caso de que existan hogares solicitantes que indiquen ser parte de una agrupación de viviendas, y resulten ser beneficiados, la información se verificará y el Subsidio Eléctrico se entregará de manera desagrupada, es decir, un descuento por hogar en el número de cliente correspondiente.