Subsidio eléctrico en Chile: ¿cuándo se conocerán los resultados de la tercera convocatoria?

Una ayuda económica muy esperada está a punto de llegar a miles de hogares chilenos. Se trata del Subsidio Eléctrico, un beneficio estatal diseñado para aliviar el costo de las cuentas de luz de las familias más vulnerables. La tercera convocatoria para postular a este beneficio ya cerró, y ahora la atención de los solicitantes se centra en un solo punto: el proceso de selección.