Licencia de conducir digital en RM desde el 1 de septiembre: cómo funcionará y qué innovaciones incorpora

A partir del 1 de septiembre de 2025, todas las direcciones de tránsito de la Región Metropolitana comenzarán a emitir la nueva licencia digital de conducir a los chilenos que obtengan el documento por primera vez, o bien, para quienes deban renovarlo.
Desde que comenzó el proceso en enero en Tarapacá y Aysén, se han emitido 117.551 licencias digitales en el país. Además, más de 15 mil personas ya usan la aplicación móvil que habilita la versión digital de su licencia.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, afirmó que la llegada de la licencia de conducir digital a la Región Metropolitana “cierra un proceso histórico que dota al país de un documento más robusto y sienta las bases para implementar un sistema de licencia por puntos”.
En tanto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, destacó que el nuevo formato busca “optimizar la fiscalización y facilitar la obtención del documento con mayores condiciones de seguridad”.
Licencia de conducir digital ¿Cuáles son las innovaciones que trae?
La licencia digital reemplaza un sistema que ha estado vigente por más de 20 años en el país. Su implementación marca un hito histórico para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), al cerrar un proyecto que moderniza el documento de conducción tras 25 años sin cambios.
Su innovación radica en que unifica la información en una plataforma interconectada con el Registro Civil, Carabineros, municipalidades y juzgados de policía local, lo que facilita la fiscalización y mejora la seguridad vial.
¿Cómo obtener la licencia de conducir digital en la Región Metropolitana?
El proceso para obtener la licencia digital se integra al trámite tradicional y es bastante sencillo:
- La persona debe realizar el trámite de obtención o renovación de la licencia de conducir en las Direcciones de Tránsito correspondientes.
- Una vez completado el proceso, recibirá la licencia física con el nuevo formato.
- Posteriormente, podrá descargar la versión digital directamente en su teléfono móvil, ya sea con sistema operativo iOS o Android, utilizando su Clave Única para validar su identidad y acceder al documento.