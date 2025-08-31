Un sismo sacudió a la zona central de Chile: ¿de cuánto fue su intensidad?

Un sismo de magnitud 4.5, con una profundidad de 46 km, se registró a las 04:43 de la mañana del domingo, según datos del Centro Sismológico Nacional citados por Senapred. El epicentro del temblor se localizó tres kilómetros al sur de San Antonio.
Residentes de diversas zonas, incluyendo la región Metropolitana, Rancagua, Viña del Mar, Cartagena y El Quisco, reportaron un movimiento "muy fuerte" y de tipo "horizontal", acompañado de un "bastante ruido subterráneo".
La intensidad en la escala de Mercalli alcanzó el grado IV en San Antonio, Cartagena, Curacaví, Rancagua, Navidad, San Fernando, Graneros y Mostazal. En otras áreas, como El Quisco, Valparaíso, Melipilla, La Florida, Macul, El Monte, Las Condes, Rengo, Litueche y Santa Cruz, la intensidad fue de III.
¿Cómo actuar en caso de temblor?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalla una serie de recomendaciones para la población en caso de registrarse un movimiento telúrico. Lo más importante es mantener la calma y, si estás caminando en la calle, alejarse de edificios y cables de electricidad.
Además, si te encuentras en una zona costera y no pudiste mantenerte en pie, debes evacuar de inmediato a una zona de seguridad.