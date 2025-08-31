La desgarradora carta de despedida de Álex García a Verónica Echegui: "Seguiré tu hermoso legado"

El actor Alex García dedicó una emotiva carta a su ex novia, la actriz Verónica Echegui, quien murió el pasado día 24. A través de este texto, García, que fue su pareja durante 13 años hasta 2022, le rindió un sentido homenaje. En sus palabras, el intérprete expresó: “Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor...”.
Echegui falleció el domingo 24 de agosto en Madrid a causa de un cáncer, según confirmó el diario El País. En otros medios españoles se difundió que la actriz estuvo varios días internada en el Hospital 12 de Octubre de la capital española debido a esta enfermedad. Su partida conmocionó al cine español, donde se había consolidado como una figura relevante.
En los últimos meses, mantuvo un perfil bajo, alejada de la exposición pública. Sus últimas publicaciones en redes sociales datan de mediados de junio, cuando promocionaba la serie cómica "A Muerte", que se convertiría en su último trabajo. Este período de menor actividad coincidió con el avance de la enfermedad que finalmente le quitó la vida.
La emotiva despedida de Álex García a Verónica Echegui en una carta personal
"¡Fara frica!"
Nos gritaban mientras nuestros pies llenos de barro volaban en mitad de aquella tormenta en Rumanía. ¡Fara frica! Y nos agarraban las manos y cada vez se sumaban más y más personas... Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos... Porque amor, llama a amor. Y así era siempre contigo.
Sonaba Paul Kaklbrenner, y con una bolsa de basura donde otro hubiera corrido a resguardarse, tú inventaste un pase de moda. Entre charcos y altavoces a todo volumen que rompían la realidad. Ahí eras feliz.
Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria....
Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas.
La oscura raíz del grito, que diría Lorca.
Me enseñabas que todos somos esa raíz, del amor y la oscuridad. Que todos somos uno, el árbol, la ola, tu padre y la hormiga que sube por la pared del dormitorio en verano...
Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra a los que dabas tu voz, tus dolores y todas tus vivencias más allá de este planeta a veces tan dual... Por eso tus personajes son universales. Porque son uno y tú eras todos.
Ahí también eras feliz.
Me decías, libélula, que aquí se sufre mucho, y no entendías por qué.
Solo el arte te ha ayudado siempre a sanar esa pregunta sin respuesta.
Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo.
Para que mi móvil explote de amor...
Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren...
Una vez en Katmandú, en el Ganges, me dijiste que no entendías por qué sufríamos tanto en los funerales en España. Por qué no celebrar la vida de la persona, más que lamentarla.
Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre.
Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado... y bailar libre al fin.
Tu partida me ha recordado millones de momentos... entre ellos aquel día en Rumanía.
A la mañana siguiente preguntamos qué significaba "fara fricka".
Sin miedo, significaba.
Y así seguiré tu hermoso legado, Vero.
Sin miedo, descalzo y con Amor.
Alejandro García