La desgarradora carta de despedida de Álex García a Verónica Echegui: "Seguiré tu hermoso legado"

El actor Alex García dedicó una emotiva carta a su ex novia, la actriz Verónica Echegui, quien murió el pasado día 24. A través de este texto, García, que fue su pareja durante 13 años hasta 2022, le rindió un sentido homenaje. En sus palabras, el intérprete expresó: “Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor...”.