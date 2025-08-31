Secciones
Chile

Lollapalooza Chile 2026: ¿cuánto cuesta asistir al festival que regresa al Parque O’Higgins?

Las preventas ya están disponibles y los primeros tickets Early Bird ofrecen importantes ahorros.

Lollapalooza Chile 2026: ¿cuánto cuesta asistir al festival que regresa al Parque O’Higgins?
Hace 3 Hs

Esta semana arrancó la venta de entradas para Lollapalooza 2026, el emblemático festival musical que ha celebrado más de 10 ediciones en Chile y que, para el próximo año, regresa al lugar donde nació: el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.

Por ahora, los organizadores no han revelado el listado de artistas que formarán parte de la próxima edición, que se realizará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo

Entradas tres días: venta general

El pase General de 3 días cuenta con la opción Early Bird, cuyo precio es casi 100 mil pesos menor que el de la Preventa 1. Los valores completos son:

Early Bird: $168.800

Preventa 1: $264.800

Preventa 2: $280.000

Preventa 3: Por confirmar

Clientes del Banco de Chile y Cenco Malls podrán adquirir tickets de preventa con un 20% de descuento, quedando los precios así:

Preventa 1: $217.200

Preventa 2: $230.000

Preventa 3: Por confirmar

Experiencias exclusivas: Lolla Lounge y Lolla Platinum

Para quienes buscan una vivencia más exclusiva, se encuentran disponibles los pases Lolla Lounge y Lolla Platinum:

Pase tres días Lolla Lounge

Preventa 1: $588.000

Preventa 2: $694.400

Preventa 3: $795.200

Pase tres días Lolla Platinum

Preventa 1: $952.000

Preventa 2: $1.075.200

Preventa 3: $1.187.200

Pases diarios

Los pases diarios, que permiten ingresar solo un día del festival, estarán disponibles una vez que se anuncie la programación de cada jornada. Por el momento, los precios de la Preventa 1 son:

Pase diario: $164.700

Pase diario con 20% de descuento: $135.300

Preventa 2 y 3: Por confirmar

Con este regreso al Parque O’Higgins, Lollapalooza Chile se prepara para ofrecer nuevamente tres jornadas de música, entretenimiento y experiencias únicas para todos los fanáticos del festival.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
2

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
3

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
Las dos caras del peronismo tucumano

Las dos caras del peronismo tucumano

Milei activa el “Plan Aguantar” hasta las elecciones

Milei activa el “Plan Aguantar” hasta las elecciones

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Primera cosecha del café con aroma tucumano

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Jaldo y el día después: los resultados, el gabinete y los “flanes”

Jaldo y el día después: los resultados, el gabinete y los “flanes”

Un muchacho como yo

Un muchacho como yo

A 50 años de la Operación Gardel

A 50 años de la Operación Gardel

Comentarios