Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

La gestión oficialista atraviesa una dura previa de los comicios legislativos nacionales. Pero pocos esperaban que fuera una etapa tan dura como la que asegura Venus Vidente que están enfrentando desde el espacio político. Según la pitonisa uruguaya, el presidente Javier Mieli estaría próximo a renunciar a su cargo.
Venus Vidente dio detalles de las visiones que asegura que tiene y habló sobre el futuro político argentino. No sólo indicó que el presidente dimitiría de sus obligaciones como primer mandatario, sino que además habló de su perfil, de su relación con Karina Milei y del alma de la Secretaria General de la Presidencia.
Venus Vidente asegura que Milei dejará de ser presidente
“Vi un presidente apresado y apretado. Renuncia, lo cual está escrito –dijo–, porque cuando un ciclo está mal, termina”. En este sentido, la tarotista asegura que Argentina está finalizando una etapa y que en estos casos se hace necesario avanzar y dar un paso hacia el ciclo que viene y hacia un nuevo horizonte. “Yo digo que Milei mucho antes de fin de año, ya pronto, deja su poder”, sentenció.
La pitonisa también habló sobre Karina Milei y describió la percepción que supuestamente tuvo sobre la hermana del presidente. “Cuando hago la videncia de Karina Milei, no pude entrarle al alma nunca. Y cuando esas almas no se pueden ver, es que las tienen cerradas, son oscuras”, comentó asegurando que sentía la “energía” de la Secretaria General.
Sobre la relación que mantienen los hermanos Milei, dejó al presidente, cuanto menos, en una posición de subestimación y declaró que el presidente era una persona que no tenía poder, ni mandaba. “Es la hermana quien manda. Cuando entro a su alma, veo a su hermana, veo que está pesada por la justicia. Es como un niño (Milei), porque el poder lo tiene la hermana”.
¿Quién sería el sucesor de Milei, según Venus Vidente?
Las predicciones de Venus Vidente no se limitaron a contar cómo finalizaría la gestión actual. Consultada sobre el futuro del país, la tarotista aseguró haber visto a una persona proveniente del peronismo –quien sería el sucesor de Javier Milei– y a la figura de Cristina Kirchner rondándole.
Se trataría de una persona alta, canosa y “un masculino”, según dijo, muy cercano a Cristina Fernández. “No muy anciano, pero es la persona que toma el poder”, declaró la vidente, que también defendió no tener una orientación política que la ligara a argentina.