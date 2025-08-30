Secciones
SociedadActualidad

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Al primer mandatario argentino le quedarían menos de dos meses de gestión, según las predicciones.

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia Para la pitonisa, el poder es de Karina Milei y no de su hermano.
Hace 1 Hs

La gestión oficialista atraviesa una dura previa de los comicios legislativos nacionales. Pero pocos esperaban que fuera una etapa tan dura como la que asegura Venus Vidente que están enfrentando desde el espacio político. Según la pitonisa uruguaya, el presidente Javier Mieli estaría próximo a renunciar a su cargo.

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Venus Vidente dio detalles de las visiones que asegura que tiene y habló sobre el futuro político argentino. No sólo indicó que el presidente dimitiría de sus obligaciones como primer mandatario, sino que además habló de su perfil, de su relación con Karina Milei y del alma de la Secretaria General de la Presidencia.

Venus Vidente asegura que Milei dejará de ser presidente

“Vi un presidente apresado y apretado. Renuncia, lo cual está escrito –dijo–, porque cuando un ciclo está mal, termina”. En este sentido, la tarotista asegura que Argentina está finalizando una etapa y que en estos casos se hace necesario avanzar y dar un paso hacia el ciclo que viene y hacia un nuevo horizonte. “Yo digo que Milei mucho antes de fin de año, ya pronto, deja su poder”, sentenció.

La pitonisa también habló sobre Karina Milei y describió la percepción que supuestamente tuvo sobre la hermana del presidente. “Cuando hago la videncia de Karina Milei, no pude entrarle al alma nunca. Y cuando esas almas no se pueden ver, es que las tienen cerradas, son oscuras”, comentó asegurando que sentía la “energía” de la Secretaria General.

Sobre la relación que mantienen los hermanos Milei, dejó al presidente, cuanto menos, en una posición de subestimación y declaró que el presidente era una persona que no tenía poder, ni mandaba. “Es la hermana quien manda. Cuando entro a su alma, veo a su hermana, veo que está pesada por la justicia. Es como un niño (Milei), porque el poder lo tiene la hermana”.

¿Quién sería el sucesor de Milei, según Venus Vidente?

Las predicciones de Venus Vidente no se limitaron a contar cómo finalizaría la gestión actual. Consultada sobre el futuro del país, la tarotista aseguró haber visto a una persona proveniente del peronismo –quien sería el sucesor de Javier Milei– y a la figura de Cristina Kirchner rondándole.

Se trataría de una persona alta, canosa y “un masculino”, según dijo, muy cercano a Cristina Fernández. “No muy anciano, pero es la persona que toma el poder”, declaró la vidente, que también defendió no tener una orientación política que la ligara a argentina.

Temas UruguayJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo: estos son los cuatro signos que tendrán un golpe de suerte a fines de agosto

Horóscopo: estos son los cuatro signos que tendrán un golpe de suerte a fines de agosto

Horóscopo: así se comporta cada signo cuando está triste

Horóscopo: así se comporta cada signo cuando está triste

Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
3

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
4

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos
6

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Más Noticias
Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Comentarios