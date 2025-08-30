Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Sobre la relación que mantienen los hermanos Milei, dejó al presidente, cuanto menos, en una posición de subestimación y declaró que el presidente era una persona que no tenía poder, ni mandaba. “Es la hermana quien manda. Cuando entro a su alma, veo a su hermana, veo que está pesada por la justicia. Es como un niño (Milei), porque el poder lo tiene la hermana”.