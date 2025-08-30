Escenario económico en la Argentina: apretón monetario para bajar el tipo de cambio

Con el estrés financiero que se observa en el mercado, el equipo que lidera el ministro de Economía, Luis Caputo, despliega esta batería de medidas, con el fin de llegar, sin grandes contratiempos monetarios y cambiarios, hasta fines de octubre, cuando ya se conozca el resultado de los comicios parlamentarios nacionales. Caputo acepta pagar tasas elevadas con tal de aspirar la billonaria cantidad de pesos y, con ese esquema, desalentar la dolarización de carteras. El objetivo es clave: un reajuste en el tipo de cambio implica un traslado a precios (pass through), con el consecuente cambio de humor político de la sociedad a las puertas del test electoral. De acuerdo con las estimaciones de las consultoras privadas, el rubro Alimentos evidenció reajustes durante la última semana de agosto, producto de los vaivenes del dólar y de las tasas. El consenso entre las principales consultoras es que la inflación de agosto se ubicaría por encima de 2%, levemente por encima de julio.