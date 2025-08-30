Escenario económico en la Argentina: apretón monetario para bajar el tipo de cambio

Los dólares en el sistema: restricciones a entidades
El Banco Central lanzó ayer una serie de medidas por las cuales intenta ponerle un techo a la capacidad de los bancos para operar en dólares. Esta nueva regulación se suma a las últimas medidas para impedir que queden libres pesos en el sistema financiero que puedan impactar en el tipo de cambio. En esta oportunidad, se fija nuevas normas sobre la Posición Global Neta de Moneda Extranjera, que son los dólares que pueden tener los bancos. Básicamente, les ordena que no pueden comprarlos en el mercado de contado si el descalce supera el 30% de su patrimonio neto. La decisión le fija un límite a la cantidad de dólares que los bancos pueden comprar a fin de mes. Cabe recordar los movimientos que se producen sobre las reservas que caen fuerte el último día hábil y luego se recuperan al siguiente. Estas oscilaciones se deben a los cambios en las posiciones de los bancos.
Desde ahora el último día hábil de cada mes, los bancos no podrán tener más dólares que el día anterior. Así, se le quita presión al tipo de cambio sobre el final de cada mes. La prudencia continúa prevaleciendo entre los inversores, toda vez que entienden que un mapa político más despejado y constructivo para el oficialismo resulta crucial para avanzar con el plan económico y también las necesarias reformas estructurales. Aún así, el dólar en las últimas ruedas viene dando señales de aflojar en base a sucesivas iniciativas de las autoridades que buscan extender un clima de calma cambiaria, combinadas con elevadas tasas en pesos que por momentos activan un mayor apetito por “carry trade”, indica el economista Gustavo Ber. Un dólar estable es importante para prolongar la positiva dinámica del proceso de desinflación, uno de los principales activos de la gestión y sobre de los más perceptibles socialmente, acota.
Freno a la divisa estadounidense: una meta con alto costo
Hay inquietud en el mercado y en el cierre de las operaciones de ayer se evidenció la mano del Estado. Las regulaciones del Banco Central tienen un solo sentido: mantener a rayas el tipo de cambio antes del proceso electoral del domingo 7 de septiembre en Buenos Aires, la pelea de semifondo de este año. El resultado de esa contienda preocupa a los inversores en un territorio en el que el peronismo sigue siendo fuerte. Las restricciones (no cepo) para que los bancos operen con la divisa estadounidense no tiene incidencia en los individuos. Esos bancos, desde ayer, no pueden comprarla en el último día hábil de cada mes. En otros términos, implica que las entidades no pueden cubrirse de dólares en ese período.
Con el estrés financiero que se observa en el mercado, el equipo que lidera el ministro de Economía, Luis Caputo, despliega esta batería de medidas, con el fin de llegar, sin grandes contratiempos monetarios y cambiarios, hasta fines de octubre, cuando ya se conozca el resultado de los comicios parlamentarios nacionales. Caputo acepta pagar tasas elevadas con tal de aspirar la billonaria cantidad de pesos y, con ese esquema, desalentar la dolarización de carteras. El objetivo es clave: un reajuste en el tipo de cambio implica un traslado a precios (pass through), con el consecuente cambio de humor político de la sociedad a las puertas del test electoral. De acuerdo con las estimaciones de las consultoras privadas, el rubro Alimentos evidenció reajustes durante la última semana de agosto, producto de los vaivenes del dólar y de las tasas. El consenso entre las principales consultoras es que la inflación de agosto se ubicaría por encima de 2%, levemente por encima de julio.
Según la economista Marina Dall Poggetto, la volatilidad de las tasas tiene al menos tres efectos sobre el esquema económico:
• Aumenta la carga de intereses que paga el Tesoro y acorta peligrosamente los plazos de la deuda en un país que sigue sin acceso al crédito internacional y ya no tiene cepo.
• Pone un freno abrupto a la expansión del crédito, que, venía siendo el principal driver de la economía y mete presión sobre la mora, que ya había empezado a subir en la cartera de los bancos.
• Dificulta el ajuste deflacionario de la economía, en un contexto donde el freno observado en el nivel de actividad desde febrero empieza a afectar la recaudación. Sobre todo, cuando aumenta la presión para bajar la presión impositiva normativa y para subir el gasto en pos de recomponer las pérdidas de ingresos generadas.
Ahora el mercado se pregunta a qué velocidad se flexibilizaría la política monetaria para estimular la economía real, sin que eso afecte al dólar y a la inflación una vez transcurrido el tiempo de las elecciones. Por el momento, Caputo logró el objetivo de evitar que el dólar se dispare. En agosto se reajustó 1,1% contra el 14% de julio.
Puja por depósitos a plazo fijo: bancos vs billeteras
Las tasas vuelan. No hay un peso en la calle. El financiamiento tiene un grado de estrés porque las familias se endeudaron con fuerza tanto en el sistema bancario como no bancario. El Banco Central subirá los encajes al 53% apenas arranque septiembre y eso ha llevado a que las entidades financieras ofrezcan tasas de interés elevadas para acrecentar sus depósitos a plazo fijo. El ahorrista no sabe qué hacer; si irse a esa inversión o atesorar dólares. La volatilidad manda en el mercado. Las transacciones se modernizaron y eso se observa en el uso de las billeteras virtuales. La puja arranca cuando hay que tomar decisiones de riesgo. Un ahorrista, por ejemplo, puede adoptar una conducta conservadora e irse al plazo fijo tradicional que le da una tasa de retorno segura. Pero hay usuarios dispuestos a asumir riesgos y optan por cuentas remuneradas que presentan tasas variables.
¿Cuánto rinde un plazo fijo bancario? De acuerdo con los datos difundidos por el Banco Central, en el ranking de rendimientos de tasas por entidades, el Banco CMF está a la cabeza, con 55%, seguido por el Meridian, con 54,25%; Banco Tierra del Fuego, Banco Bica, Reba y Voii (recientemente comprado por Cocos), con 54%, y Banco Mariva con 53%. Entre los tradicionales la nómina incluye al Macro (53% en promedio), Nación (47 %), Santander (38 %), Galicia y BBVA (45%) e ICBC (47,7%). La competencia pasa por las cuentas remuneradas, con rendimientos que se ven diariamente, aunque el dinero puede rescatarse en cualquier momento. En este caso, el porcentaje del rendimiento anual es variable y, entre las principales figuran Ualá (FCI) con 42,34%; Prex con 40,9%; Cocos Pay, Personal Pay, Astropay y Mercado Pago, con 39,4%; Naranja X, 35%; Claro Pay 33,22%; Brubank 32% y Lemon Cash, con 31,76%.