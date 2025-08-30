El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Tras el impacto de los audios en los que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), denunciaba presuntos sobornos, en las últimas horas comenzaron a circular nuevas grabaciones atribuidas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.
El material fue difundido en el canal de streaming Carnaval y, según advirtieron, es apenas “la puntita” de una serie de registros que se darán a conocer en los próximos días. En ninguno de estos fragmentos Karina Milei hace referencia a la situación de la Andis ni a la investigación judicial en curso. “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los audios revelados por el periodista Mauro Federico, quien también había difundido las grabaciones de Spagnuolo sobre un presunto entramado de corrupción.
En otra de las piezas difundidas, no queda muy en claro a qué se refiere Milei, aunque sí parece no advertir que está siendo grabada:“Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, señala.
Kovalivker en la Justicia
En paralelo, la investigación judicial avanza. Ayer, el empresario Eduardo Kovalivker, accionista principal de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, Martín Magram, para cumplir con la orden de requisa dictada en la causa que indaga presuntos pagos ilegales en la provisión de medicamentos a la Andis.
El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, y se originó tras la difusión de los audios de Spagnuolo, donde se describía un presunto circuito de coimas y se mencionaba directamente a la firma vinculada a la familia Kovalivker.
En su comparecencia, el empresario entregó su teléfono celular para peritajes, al igual que lo hicieron días atrás sus hijos Jonathan y Emmanuel, actuales responsables de la compañía. En el caso de Emmanuel, su dispositivo había sido secuestrado durante un allanamiento en Nordelta, donde además se hallaron u$s266 mil y $7 millones en efectivo dentro de sobres. Jonathan, en tanto, había logrado salir del barrio privado antes de la llegada de la policía, aunque luego se presentó en tribunales. Ambos entregaron sus teléfonos sin brindar las claves de acceso, lo que ahora representa un desafío técnico para los peritos que trabajan por orden del Ministerio Público Fiscal.
En términos societarios Eduardo Kovalivker controla el 64,5% de las acciones de Suizo Argentina, mientras que Jonathan posee poco más del 21% y Emmanuel apenas el 0,015%, aunque este último cumple funciones ejecutivas. Si bien Eduardo se alejó de la gestión diaria para dedicarse a la escritura, aún conserva el control mayoritario del negocio.
Mientras tanto, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, después de que designaran a Alejandro Vilches como interventor del organismo. De esta manera, el funcionario de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá como objetivo analizar posibles irregularidades detectadas en los procesos de compra y gestión.