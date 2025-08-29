¿Por qué hay tan poca nieve en la cordillera de los Andes?

Esta imagen resalta un fenómeno opuesto a lo ocurrido días atrás: mientras la cordillera muestra una escasez de nieve, el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del mundo, se cubrió de blanco el 26 de junio de 2025. Fue una nevada sorprendente y excepcional, difundida por el observatorio ALMA, algo que no se veía con tal magnitud en una década, revelando nieve en el sitio más árido del planeta.