La cordillera de Chile enfrenta una escasez de nieve atípica para la temporada invernal actual. Aunque hubo nevadas durante mayo y junio, el panorama ha cambiado drásticamente y muestra un déficit de nieve de casi el 50% en relación con el año anterior. ¿A qué se debe esto?
Esta imagen resalta un fenómeno opuesto a lo ocurrido días atrás: mientras la cordillera muestra una escasez de nieve, el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del mundo, se cubrió de blanco el 26 de junio de 2025. Fue una nevada sorprendente y excepcional, difundida por el observatorio ALMA, algo que no se veía con tal magnitud en una década, revelando nieve en el sitio más árido del planeta.
¿Por qué hay tan poca nieve en la cordillera de los Andes?
La escasez de nieve actual se debe a un cambio en el clima tras las primeras grandes nevadas, según explicó el meteorólogo Jaime Leyton. Detalló que, aunque hubo días de "nubosidad baja" en la Región Metropolitana, las áreas sobre los 2.000 metros estuvieron libres de nubes. Esta exposición directa al sol aceleró el derretimiento.
Sumado a esta situación, la presencia de contaminantes como el carbón negro (residuos de asados, entre otros) sobre la nieve intensificó este proceso, provocando una rápida pérdida del manto nevoso.
Para concluir, el experto recalcó que “este panorama no es alentador porque estamos en neutralidad. Eso significa que no hay nada en cuanto a El Niño o La Niña y eso hace que sea difícil que se recupere este mes de julio, que es uno de los más lluviosos del año”.
Se vienen los días más fríos en la región de Valparaíso
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó que las temperaturas más bajas de la presente semana en Valparaíso se registrarán este miércoles 16 y jueves 17 de julio. El organismo prevé heladas matinales con cielos despejados, incluso algunos grados bajo 0°, en varias comunas durante los que serán los días más fríos del septenario en la región.
La Ligua es una de las comunas que presentará heladas matinales en ambas jornadas. Los termómetros marcarán -1° el miércoles. Al día siguiente, bajarán hasta -2°. El fenómeno también regresará a San Felipe y Los Andes. De acuerdo a la DMC, el evento se producirá con temperaturas de 0° este 16 de julio y -1° durante este 17.
Las mañanas más gélidas de la semana en la región de Valparaíso se vivirán en Casablanca, en donde se esperan -3° tanto el miércoles como jueves. Por su parte, La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué y San Antonio Interior tendrán heladas de 0° solo el jueves. La mínima en estas localidades estará entre 1° y 2° el día previo.