El nuevo rol de Beto Cuevas: se convirtió en abuelo y dejó una sentida reflexión

"Nuestra hija Martina fue mamá. Tuvo una niña, se llama Olivia y es preciosa, la queremos mucho", expresó el exjurado de The Voice.

Hace 1 Hs

El músico chileno Beto Cuevas está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida al convertirse en abuelo por primera vez. Así lo reveló el ex vocalista de La Ley, quien compartió públicamente la noticia sobre la llegada de su nieta, Olivia, nacida de la relación de su hija Martina con su esposo.

En una entrevista, el artista de 57 años se mostró emocionado y reflexivo sobre su nuevo rol, afirmando que esta experiencia lo hace sentir más joven. “Yo siento que convertirse en abuelo te rejuvenece de alguna forma. Soy el abuelo rockanrolero”, bromeó el cantante, quien ya le dedica canciones a su nieta, demostrando que la música sigue siendo un pilar fundamental en su vida y ahora en su nueva faceta familiar.

El exvocalista de La Ley, Beto Cuevas, ha asumido un nuevo y emocionante rol en su vida: el de abuelo. Su hija Martina, quien se casó con un estadounidense en febrero de 2023, dio a luz a una niña llamada Olivia, a quien el cantante describió como "preciosa". 

Gracias a que padre e hija viven en Los Ángeles, Cuevas ha podido compartir de cerca los primeros días de vida de su nieta, una experiencia que, según sus propias palabras, lo ha llenado de energía. El cantante, que se autodenominó "el abuelo rockanrolero", confesó que le canta a Olivia a diario, asegurando que convertirse en abuelo es algo que "rejuvenece de alguna forma".

