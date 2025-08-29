El nuevo rol de Beto Cuevas: se convirtió en abuelo y dejó una sentida reflexión

En una entrevista, el artista de 57 años se mostró emocionado y reflexivo sobre su nuevo rol, afirmando que esta experiencia lo hace sentir más joven. “Yo siento que convertirse en abuelo te rejuvenece de alguna forma. Soy el abuelo rockanrolero”, bromeó el cantante, quien ya le dedica canciones a su nieta, demostrando que la música sigue siendo un pilar fundamental en su vida y ahora en su nueva faceta familiar.