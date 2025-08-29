Reñida batalla por el rating en Chile: la producción que se impuso y dejó atrás a la competencia

La competencia por el rating en la televisión chilena estuvo marcada por un claro liderazgo de “Los Casablanca”, que logró posicionarse como el programa más visto del día. Según los datos oficiales de Kantar Ibope Media, la teleserie promedió 823.000 espectadores y alcanzó un pico de 1,1 millones de personas durante su emisión.
Le siguió de cerca “Aguas de Oro”, con un promedio de 726.000 televidentes y un alcance que superó los 1,3 millones. En el ámbito de los noticieros, Meganoticias Prime se destacó con 645.000 seguidores y un alcance de 1,6 millones, mientras que Teletrece mantuvo una sólida audiencia con 575.000 y 1,5 millones de personas alcanzadas.
En tanto, el programa “El Jardín de Olivida” registró 572.000 espectadores y un alcance de 737.000, consolidándose como uno de los favoritos dentro de su franja horaria, aunque por debajo de los líderes de la jornada.
Los 10 programas más vistos de la televisión chilena
1. Los Casablanca
2. Aguas de Oro
3. Meganoticias Prime
4. Teletrece
5. El Jardín de Olivia
6. Qué Dice Chile
8. CHV Noticias Central
9. Meganoticias Ahora PM
10. Mundos Opuestos