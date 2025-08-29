Secciones
Chile

Reñida batalla por el rating en Chile: la producción que se impuso y dejó atrás a la competencia

Los principales espacios de entretenimiento mantuvieron a la audiencia cautiva durante la jornada. Todos los números que dio a conocer Kantar Ibope Media.

Una dura batalla por el rating se vivió en Chile. Una dura batalla por el rating se vivió en Chile.
Hace 2 Hs

La competencia por el rating en la televisión chilena estuvo marcada por un claro liderazgo de “Los Casablanca”, que logró posicionarse como el programa más visto del día. Según los datos oficiales de Kantar Ibope Media, la teleserie promedió 823.000 espectadores y alcanzó un pico de 1,1 millones de personas durante su emisión.

Le siguió de cerca “Aguas de Oro”, con un promedio de 726.000 televidentes y un alcance que superó los 1,3 millones. En el ámbito de los noticieros, Meganoticias Prime se destacó con 645.000 seguidores y un alcance de 1,6 millones, mientras que Teletrece mantuvo una sólida audiencia con 575.000 y 1,5 millones de personas alcanzadas.

En tanto, el programa “El Jardín de Olivida” registró 572.000 espectadores y un alcance de 737.000, consolidándose como uno de los favoritos dentro de su franja horaria, aunque por debajo de los líderes de la jornada.

Los 10 programas más vistos de la televisión chilena

1. Los Casablanca

2. Aguas de Oro

3. Meganoticias Prime

4. Teletrece

5. El Jardín de Olivia

6. Qué Dice Chile

7. El Jardín de Olivia

8. CHV Noticias Central

9. Meganoticias Ahora PM

10. Mundos Opuestos

Temas televisión chilena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones
1

Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril
2

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?
3

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?
4

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas
5

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?
6

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Más Noticias
Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

El nuevo rol de Beto Cuevas: se convirtió en abuelo y dejó una sentida reflexión

El nuevo rol de Beto Cuevas: se convirtió en abuelo y dejó una sentida reflexión

Licencia de conducir digital en Chile: ¿cuáles son los requisitos para obtener y cómo es el trámite?

Licencia de conducir digital en Chile: ¿cuáles son los requisitos para obtener y cómo es el trámite?

Comentarios