Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Septiembre no solo trae consigo las tradicionales Fiestas Patrias, sino también un alivio económico muy esperado por los chilenos: el aguinaldo. Este beneficio representa un respiro para el bolsillo en un mes marcado por altos gastos.
Los trabajadores del sector público recibirán el aguinaldo junto con el pago de su sueldo, de acuerdo con lo establecido en la ley. Según el Artículo 8, este 2025 el beneficio será de $88.667 para quienes tengan una renta líquida igual o inferior a $1.025.622 hasta agosto de este año.
Para quienes perciban remuneraciones superiores a ese monto, el aguinaldo será de $61.552.
Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben ocupar un cargo de planta o contratación en entidades como universidades estatales, sectores de la Administración del Estado traspasados a municipalidades, corporaciones de Asistencia Judicial, entre otros.
La fecha de pago aún no se ha confirmado, pero normalmente ocurre entre el 18 y 24 de septiembre. En 2024, el pago se adelantó al 16 de septiembre, según el decreto 930.
Aguinaldo para pensionados
En cuanto a los pensionados, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que este 2025 el aguinaldo será de $25.280, aunque el monto puede aumentar según la cantidad de cargas acreditadas, que deben estar inscritas antes del 31 de agosto de 2025. Por cada carga acreditada, se sumarán $12.969 al beneficio.
El pago del aguinaldo para pensionados se realiza de forma automática junto con la pensión para quienes tengan alguna de las siguientes calidades hasta el 31 de agosto de 2025:
- Pensionados del IPS con Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
- Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).
- Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos.
- Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.
- Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
- Pensionados de reparación según Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).
- Pensionados de AFP o compañías de seguros que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de vejez o de invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.
- Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad.
El aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 será, como cada año, un aporte importante para los pensionados y trabajadores del sector público, entregando un respaldo económico en uno de los meses más significativos para los chilenos.