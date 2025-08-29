A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

El fallecimiento de Fadic conmocionó a la opinión pública. En el momento de su muerte, probablemente estaba en la cúspide de su carrera televisiva, conduciendo Primer Plano junto a Patricia Larraín. Su despedida fue multitudinaria: miles de personas asistieron a su velatorio, la Pérgola de las Flores arrojó pétalos sobre su carroza fúnebre y la entonces primera dama, Luisa Durán, estuvo presente en la ceremonia.