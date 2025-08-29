A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

En octubre próximo se cumplirá un nuevo aniversario de una de las pérdidas más dolorosas para el espectáculo chileno: la muerte de Carolina Fadic. La destacada actriz nacional, protagonista de teleseries icónicas de los años 90 como Estúpido Cupido, Oro Verde y Sabor a Ti, falleció repentinamente a los 28 años, el 12 de octubre de 2002, tres días después de sufrir un accidente cerebro vascular encefálico.
El fallecimiento de Fadic conmocionó a la opinión pública. En el momento de su muerte, probablemente estaba en la cúspide de su carrera televisiva, conduciendo Primer Plano junto a Patricia Larraín. Su despedida fue multitudinaria: miles de personas asistieron a su velatorio, la Pérgola de las Flores arrojó pétalos sobre su carroza fúnebre y la entonces primera dama, Luisa Durán, estuvo presente en la ceremonia.
La pérdida también dejó marcado el ámbito familiar. Su hijo, Pedro del Carril Fadic, fruto de su relación con el fotógrafo Gabriel de Carril, tenía apenas seis años cuando falleció su madre, consignó T13.
La crianza de Pedro del Carril
Tras la muerte de Carolina Fadic, su padre asumió completamente la custodia del menor. Sin embargo, otra actriz jugó un rol importante en su crecimiento: Elvira López, conocida por su papel en Brujas de Canal 13. López inició una relación con Gabriel de Carril y conoció a Pedro cuando tenía 8 años. En una entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red, recordó aquel momento:
"Cuando tuve la primera conexión con Pedro, tenía 8 años, un pendejo. Sentí esa energía linda, esa apertura y generosidad de él para decirme ‘vamos, bienvenida’".
En 2007, en diálogo con Buenos Días a Todos de TVN, agregó: "Pedro es mi hijo. Pedro tiene dos mamás, solamente que una está en el cielo y otra está acá."
Actualmente, Pedro del Carril tiene 28 años. Estudió Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, ha trabajado como fotógrafo y también se desempeña como DJ. De este modo, ha seguido la sensibilidad artística de su madre y la vocación visual de su padre, construyendo un camino creativo propio entre los dos mundos que marcaron su origen.