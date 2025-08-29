Secciones
En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?

La compañía precisó que estas medidas corresponden a trabajos programados de mantenimiento. ¿Hasta qué hora podrían extenderse?

Enel confirma cortes en 12 comunas de la RM. Enel confirma cortes en 12 comunas de la RM.
Hace 3 Hs

Enel informó que este viernes se realizarán cortes de luz en distintos sectores de 12 comunas de Santiago, con interrupciones que podrían extenderse entre una y hasta diez horas, según la zona afectada.

La compañía precisó que estas medidas corresponden a trabajos programados de mantenimiento, mejoras en el servicio y conexión de nuevos clientes, por lo que no se trata de fallas imprevistas.

"Los cortes programados de suministro eléctrico pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades", señaló Enel en su sitio web.

¿Qué comunas sufrirán cortes en el suministro eléctrico este viernes 29 de agosto? 

Según la información entregada por la empresa, los trabajos se realizarán en los siguientes sectores:

Recomendaciones de Enel para los usuarios

La compañía entregó una serie de medidas de precaución para los vecinos:

- Desconectar aparatos electrónicos sensibles.

- Mantener linternas cargadas y a mano.

- Evitar abrir el refrigerador para conservar los alimentos.

- En hogares con personas electrodependientes, comunicarse previamente al número exclusivo 22 696 0000.

Para consultas generales, los canales de atención son: 600 696 0000, 800 800 696, WhatsApp +56 9 9444 7606, la aplicación Enel Clientes Chile y el mapa de cortes programados disponible en www.enel.cl/clientes

