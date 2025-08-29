Aguas Andinas anunció que un corte de suministro de 37 horas afectará a seis comunas de la región Metropolitana durante la próxima semana. La suspensión será entre las 20 del viernes 5 de septiembre hasta las 9 del domingo 7. El corte tiene como motivo las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá desde Pío Nono a la cumbre del cerro San Cristóbal.
En detalle, la interrupción se debe al traslado del Acueducto El Carmen. “Sabemos que estos avances pueden generar molestias temporales, pero son esenciales para el desarrollo urbano”, dijo subsecretario Danilo Núñez, subsecretario de Obras Públicas.
“Dispondremos de 62 estanques en distintas calles de las comunas involucradas y contaremos con 30 camiones aljibe que recorrerán los sectores. Esto permitirá que cualquier familia que necesite más agua de la que alcanzó a juntar pueda abastecerse en puntos cercanos,”, añadió Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de la empresa.
Por lo demás, la situación también involucrará a 27 establecimientos de salud, entre ellos hospitales y clínicas, los cuales tendrán suministro reducido o suspendido.
Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas
Enel dio a conocer que sectores de la región Metropolitana, no contarán con energía por incluso seis horas. Las comunas afectadas son: Vitacura, Ñuñoa, La Florida, San Joaquín, La Granja, Santiago, Maipú, Las Condes, Macul y La Reina. Los horarios son lo siguientes:
Vitacura
Primer corte desde las 09:30 hasta las 10:30 horas. Segundo corte desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.Tercer corte desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
La Florida
Primer corte desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Segundo corte desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
San Joaquín y La Granja
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Santiago
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Las Condes
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Macul
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
La Reina
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.