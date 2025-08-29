Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Aguas Andinas anunció que un corte de suministro de 37 horas afectará a seis comunas de la región Metropolitana durante la próxima semana. La suspensión será entre las 20 del viernes 5 de septiembre hasta las 9 del domingo 7. El corte tiene como motivo las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá desde Pío Nono a la cumbre del cerro San Cristóbal.