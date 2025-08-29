Secciones
Chile

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

La interrupción del servicio comenzará el próximo 5 de septiembre y durará hasta el domingo 7.

Seis comunas de Santiago estarán si agua durante 37 horas Seis comunas de Santiago estarán si agua durante 37 horas
Hace 2 Hs

Aguas Andinas anunció que un corte de suministro de 37 horas afectará a seis comunas de la región Metropolitana durante la próxima semana. La suspensión será entre las 20 del viernes 5 de septiembre hasta las 9 del domingo 7. El corte tiene como motivo las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá desde Pío Nono a la cumbre del cerro San Cristóbal.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

En detalle, la interrupción se debe al traslado del Acueducto El Carmen. “Sabemos que estos avances pueden generar molestias temporales, pero son esenciales para el desarrollo urbano”, dijo subsecretario Danilo Núñez, subsecretario de Obras Públicas.

“Dispondremos de 62 estanques en distintas calles de las comunas involucradas y contaremos con 30 camiones aljibe que recorrerán los sectores. Esto permitirá que cualquier familia que necesite más agua de la que alcanzó a juntar pueda abastecerse en puntos cercanos,”, añadió Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de la empresa.

Por lo demás, la situación también involucrará a 27 establecimientos de salud, entre ellos hospitales y clínicas, los cuales tendrán suministro reducido o suspendido.

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Enel dio a conocer que sectores de la región Metropolitana, no contarán con energía por incluso seis horas. Las comunas afectadas son: Vitacura, Ñuñoa, La Florida, San Joaquín, La Granja, Santiago, Maipú, Las Condes, Macul y La Reina. Los horarios son lo siguientes: 

Vitacura

Primer corte desde las 09:30 hasta las 10:30 horas. Segundo corte desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.Tercer corte desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

La Florida

Primer corte desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Segundo corte desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín y La Granja

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Macul

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Reina

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones
1

Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril
2

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?
3

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?
4

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas
5

Megacorte de agua en Santiago: el mapa de las comunas afectadas durante 37 horas

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?
6

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Más Noticias
Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

A 23 años de la muerte de Carolina Fadic: el sorprendente cambio de su hijo Pedro del Carril

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?

La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?

En el anuncia cortes de luz en Santiago este viernes 29 de agosto: ¿qué comunas se verán afectadas?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Reñida batalla por el rating en Chile: la producción que se impuso y dejó atrás a la competencia

Reñida batalla por el rating en Chile: la producción que se impuso y dejó atrás a la competencia

El nuevo rol de Beto Cuevas: se convirtió en abuelo y dejó una sentida reflexión

El nuevo rol de Beto Cuevas: se convirtió en abuelo y dejó una sentida reflexión

Licencia de conducir digital en Chile: ¿cuáles son los requisitos para obtener y cómo es el trámite?

Licencia de conducir digital en Chile: ¿cuáles son los requisitos para obtener y cómo es el trámite?

Comentarios