Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

Este incremento es parte de la Ley N° 21.735 de reforma previsional, que fijó un alza gradual de la prestación. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó esta semana que “una muy buena noticia es que desde el 2 de septiembre de este año sube la PGU a $250.000”, y precisó que en la primera fase el beneficio alcanzará a más de 380.000 personas.