Alza de la PGU a $250.000: en septiembre debuta el primer pago de beneficios de la reforma de pensiones

Serán más de 380.000 adultos mayores de 82 años o más los que accederán al beneficio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Hace 46 Min

La reforma previsional dará un nuevo paso en septiembre con el inicio del pago del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que subirá a $250.000. En esta primera etapa, serán más de 380.000 adultos mayores de 82 años o más los que accederán al beneficio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Este incremento es parte de la Ley N° 21.735 de reforma previsional, que fijó un alza gradual de la prestación. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó esta semana que “una muy buena noticia es que desde el 2 de septiembre de este año sube la PGU a $250.000”, y precisó que en la primera fase el beneficio alcanzará a más de 380.000 personas.

El aumento de la PGU se aplicará en distintas etapas:

- Septiembre de 2024: adultos mayores de 82 años o más.

- Septiembre de 2026: personas de 75 años o más.

- Septiembre de 2027: tramo final para todos los adultos mayores de 65 años o más.

Además, quienes cumplan la edad requerida desde el 1 de octubre, podrán solicitar la PGU a partir de la fecha de su cumpleaños.

Un beneficio clave del sistema previsional

La PGU fue creada a fines del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, reforzando el Pilar Solidario implementado en 2008 bajo la primera administración de Michelle Bachelet. Cuando se instauró en 2022, el monto era de $185.000, reajustado por el IPC, alcanzando actualmente los $224.004.

El instrumento ha sido valorado transversalmente y por organismos internacionales como la OCDE, ya que mejora las tasas de reemplazo y reduce la pobreza en la tercera edad. Incluso, ha sido un factor que posiciona a Chile en el top 10 de los mejores sistemas de pensiones, según el ranking de Mercer.

Cuáles son los requisitos para acceder a la PGU

Para recibir la Pensión Garantizada Universal se debe cumplir con ciertas condiciones:

- Tener 65 años o más.

- No pertenecer al 10% de mayores ingresos del país.

- Poseer una pensión base menor o igual a $1.210.828

- Haber residido al menos 20 años en Chile desde los 20 años, y 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud.

La reforma también contempla otros aportes, como la garantía de UF 0,1 por año cotizado, cuyo pago comenzará en enero de 2025, con el objetivo de mejorar las pensiones contributivas actuales y futuras.

