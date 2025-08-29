Cambio de hora en Chile 2025: ¿cuándo comienza el horario de verano?

Para quienes se encuentren en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio de hora se realizará a las 22:00 horas locales del mismo sábado 6 de septiembre. Con este ajuste, la ciudadanía podrá disfrutar de más horas de luz natural durante las tardes, un beneficio que se prolongará durante toda la temporada de verano.