Cambio de hora en Chile 2025: ¿cuándo comienza el horario de verano?

Dentro de pocas semanas, los chilenos de algunas regiones del país deberán cambiar la hora en sus relojes.

Con la inminente llegada de la primavera, Chile se prepara para el tradicional cambio de hora que marcará el inicio del horario de verano. Esta medida busca optimizar el aprovechamiento de la luz natural durante las jornadas más largas de la primavera y el verano, promoviendo un uso más eficiente de la energía.

El ajuste implica adelantar los relojes en 60 minutos. Sin embargo, es importante destacar que no todas las regiones del país aplican este cambio. La Región de Magallanes y la Antártica Chilena mantendrán su huso horario actual (UTC-3), mientras que en Chile Insular, el ajuste se realizará en un día específico.

Los chilenos que se sientan confundidos con el cambio de hora podrán consultar el sitio Hora Oficial, manejado por la Armada de Chile. En este se puede consultar respecto a la fecha y hora por cada región y territorio nacional.

Cambio de hora en Chile 2025: ¿cuándo comienza el horario de verano?

Con el fin del invierno y la llegada de la primavera, Chile se prepara para un nuevo ajuste en sus relojes que dará paso al horario de verano. Esta modificación, que busca optimizar la luz solar y extender las tardes, es una tradición anual en gran parte del país.

El cambio al horario de verano 2025 está programado para la medianoche del sábado 6 de septiembre. En ese momento, los relojes deberán adelantarse 60 minutos, es decir, cuando sean las 00:00 horas, pasarán a marcar la 01:00 de la madrugada del domingo 7. Es importante destacar que esta medida aplicará para la mayoría del territorio nacional, incluyendo Chile Insular.

Sin embargo, hay una excepción: la Región de Magallanes y la Antártica Chilena mantendrán su huso horario actual (UTC-3), sin realizar ningún ajuste. La medida, que se implementó para adaptarse mejor a sus condiciones geográficas y climáticas, ya es una particularidad en la zona.

Para quienes se encuentren en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio de hora se realizará a las 22:00 horas locales del mismo sábado 6 de septiembre. Con este ajuste, la ciudadanía podrá disfrutar de más horas de luz natural durante las tardes, un beneficio que se prolongará durante toda la temporada de verano.

