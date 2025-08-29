La PDI ofrece empleos para civiles con sueldos de hasta $1,9 millones: ¿cómo postular?

En distintos momentos del año, diversas entidades, empresas o instituciones abren sus puertas para ofrecer oportunidades laborales. Este tipo de instancias llega como “anillo al dedo” para quienes, por diferentes motivos, se encuentran desempleados y buscan nuevas alternativas de inserción en el mercado laboral.
Bajo ese contexto, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) anunció la apertura de diversas vacantes para personal civil en distintas áreas profesionales y técnicas.
Las ofertas laborales contemplan remuneraciones que, en algunos casos, alcanzan los $1.940.578 brutos. En total, la institución habilitó siete cargos, cuyos detalles fueron publicados en su sitio web oficial:
- Profesional kinesiólogo, asimilado a grado 9 (fecha de cierre 29 de agosto de 2025): $1.940.578 brutos.
- Técnico en odontología, asimilado a grado 12 (fecha de cierre 29 de agosto de 2025): $1.012.800 brutos.
- Profesional enfermero(a), asimilado a grado 9 (fecha de cierre 27 de agosto de 2025): $1.940.578 brutos.
- Profesional tecnólogo(a) médico mención imagenología y física médica, asimilado a grado A (fecha de cierre 27 de agosto de 2025): $1.940.578 brutos.
- Profesional tecnólogo médico mención laboratorio clínico, hematología y banco de sangre, asimilado a grado 9 (fecha de cierre 29 de agosto de 2025): $1.940.578 brutos.
- Profesional terapeuta ocupacional, asimilado a grado 9 (fecha de cierre 27 de agosto de 2025): $1.940.578 brutos.
- Técnico de laboratorio clínico, asimilado a grado 12 (fecha de cierre 29 de agosto de 2025): $1.012.800 brutos.
¿Cómo postular para la PDI?
Las personas interesadas en participar del proceso deben ingresar al sitio web oficial de la PDI, donde encontrarán los pasos a seguir para completar su postulación en línea haciendo clic aquí.