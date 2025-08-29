Calendario laboral español 2025: los días festivos de septiembre confirmados por el BOE y dónde habrá puente

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha confirmado los festivos de septiembre de 2025 en España, y con ello se despejan las dudas de millones de trabajadores y estudiantes que miraban el calendario laboral con la esperanza de un nuevo descanso tras las vacaciones de verano. Aunque septiembre no suele contar con festivos nacionales, sí habrá varias comunidades autónomas que disfrutarán de días libres e incluso de puentes de tres días.
Festivos en septiembre 2025 según el BOE
El BOE recoge en la Resolución de 15 de octubre de 2024 de la Dirección General de Trabajo la relación oficial de fiestas laborales de 2025. En septiembre destacan varios festivos regionales y locales:
Día de Asturias – 8 de septiembre
Los asturianos comenzarán el mes con un puente de tres días gracias al Día de Asturias, que se celebra el lunes 8 de septiembre de 2025.
Festivos en Canarias
Gran Canaria: lunes 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino.
La Graciosa: lunes 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes.
Fuerteventura: viernes 19 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña.
En total, tres islas disfrutarán de festivos que permitirán alargar el descanso.
Cataluña – 11 de septiembre
El jueves 11 de septiembre se celebra la Fiesta Nacional de Cataluña. Aunque no cae en lunes o viernes, es un día festivo para todos los catalanes, pero sin puente este año.
Cantabria – 15 de septiembre
Los cántabros tendrán puente gracias a la festividad de La Bien Aparecida, que se celebra el lunes 15 de septiembre.
Extremadura – 8 de septiembre
Al igual que en Asturias, los extremeños también disfrutarán de un puente de tres días el lunes 8 de septiembre con motivo del Día de Extremadura.
Las regiones que podrán disfrutar de un puente en septiembre son
Asturias (8 de septiembre)
Extremadura (8 de septiembre)
Cantabria (15 de septiembre)
Gran Canaria (8 de septiembre)
La Graciosa (15 de septiembre)
Fuerteventura (19 de septiembre)