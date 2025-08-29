Calendario laboral español 2025: los días festivos de septiembre confirmados por el BOE y dónde habrá puente

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha confirmado los festivos de septiembre de 2025 en España, y con ello se despejan las dudas de millones de trabajadores y estudiantes que miraban el calendario laboral con la esperanza de un nuevo descanso tras las vacaciones de verano. Aunque septiembre no suele contar con festivos nacionales, sí habrá varias comunidades autónomas que disfrutarán de días libres e incluso de puentes de tres días.