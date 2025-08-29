Secciones
España

Confirmado por Hacienda de España: investigarán las transferencias de Bizum que superen este límite

Según el Real Decreto 253/2025, cualquier transferencia que supere cierto límite podrá ser investigada, y las sanciones económicas por incumplimiento pueden ser muy graves.

Hace 2 Hs

Hacienda ha endurecido los controles fiscales en España y ha incluido a Bizum dentro de su vigilancia para combatir el fraude digital. Según el Real Decreto 253/2025, cualquier transferencia que supere cierto límite podrá ser investigada, y las sanciones económicas por incumplimiento pueden ser muy graves.

Transferencias y Bizum: nuevos límites a vigilar

A partir del 1 de enero de 2026, todas las transacciones realizadas por autónomos y empresas deberán ser reportadas automáticamente a la Agencia Tributaria. Los límites establecidos son:

Ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3.000 euros.

Transferencias bancarias que excedan los 10.000 euros, incluyendo operaciones por Bizum.

Hacienda podrá rastrear todas las operaciones de autónomos y empresas, especialmente si están relacionadas con alquileres, ventas o prestación de servicios.

Cuándo Hacienda puede investigar tus transferencias en Bizum

Las autoridades podrán revisar los movimientos de Bizum si:

Se envían o reciben más de 10.000 euros al año a través de la plataforma.

Los ingresos tienen un origen económico (alquileres, ventas o servicios).

Eres autónomo y cobras mediante Bizum: todos los ingresos deben declararse con IVA e IRPF correspondientes.

Estas medidas buscan prevenir el blanqueo de capitales y garantizar que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades fiscales.

Sanciones por no declarar transferencias en Bizum

Declarar correctamente estas operaciones evita multas importantes. Según la normativa, las sanciones son:

Infracción leve: hasta 3.000 euros de multa, más un recargo del 50% por no declarar.

Infracción grave: entre 3.001 y 119.999 euros, con sanciones de entre el 50% y el 100% del importe ocultado.

Infracción muy grave: más de 120.000 euros, con multas de hasta el 150% e incluso posibilidad de penas de prisión.

Qué hacer para evitar problemas con Hacienda

Para cumplir con la ley y evitar sanciones:

Declara todas las transferencias que superen los límites establecidos.

Mantén un registro detallado de tus ingresos y gastos a través de Bizum.

Si eres autónomo, reporta correctamente IVA e IRPF en cada operación.

Estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno para combatir el fraude fiscal digital y aumentar la transparencia de las operaciones financieras.

