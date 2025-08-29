Secciones
El precio de emigrar: un español cuenta su experiencia trabajando de lavaplatos en Suiza

“Trabajar 11 horas como lavaplatos y aguantar insultos no es plato de buen gusto para nadie”, dijo.

Hace 10 Min

La idea de emigrar a Suiza en busca de mejores salarios es un sueño compartido por muchos jóvenes españoles. Sin embargo, la experiencia de Pablo Casas, un joven que se ha hecho viral en redes sociales, ha servido para desmontar el mito de que todo es perfecto en este país alpino.

La realidad detrás del “sueño suizo”

Aunque Suiza ofrece sueldos más altos que España en casi todos los sectores, Pablo quiso mostrar la otra cara de la moneda: jornadas maratonianas, condiciones duras y la soledad de estar lejos de la familia.

En un vídeo viral, relató que su trabajo como lavaplatos implica:

Turnos de 11 horas seguidas.

Cortes y quemaduras constantes.

Insultos en francés delante de clientes que ni siquiera entiende.

“Eso no es plato de buen gusto para nadie”, afirma con tristeza.

Un sacrificio para cumplir un sueño personal

A pesar de las duras condiciones, Pablo asegura que su objetivo es ahorrar e invertir en su propia marca de perfumes, un proyecto que considera inviable en España por cuestiones fiscales.

“En España estos perfumes ni siquiera existirían. Si aquí tengo tres, en España tendría uno y medio, porque el otro y medio sería para Hacienda”, denuncia el joven, señalando directamente al sistema impositivo español.

El debate en redes sociales

El testimonio de Pablo generó miles de reacciones:

Algunos usuarios aplauden su esfuerzo y le animan a seguir adelante.

Otros critican que idealice Suiza mientras describe un trabajo precario.

Muchos aprovechan para cuestionar el sistema fiscal español y las pocas oportunidades para los jóvenes emprendedores.

Comentarios como “He terminado la carrera y he tenido que venirme a Suiza también” o “Hacienda es la decadencia de España” resumen el sentir general en la conversación digital.

Más allá del salario: ¿merece la pena emigrar?

La historia de Pablo Casas abre un debate recurrente: ¿compensa emigrar a países con mejores sueldos si la calidad de vida laboral no acompaña? Para este joven, el sacrificio solo tiene sentido porque le permite ahorrar e invertir en su proyecto personal.

