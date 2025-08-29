España: ¿De cuánto es la multa si la Inspección de Trabajo descubre que tienes una empleada del hogar sin contrato? Puede salirte muy caro

Este derecho está recogido en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que cualquiera de las partes puede exigir la formalización del contrato incluso cuando la relación laboral ya está en marcha. Además, en determinados supuestos —como contratos a tiempo parcial, de prácticas, de relevo o de formación—, la ley obliga a que sean siempre por escrito.