España: ¿De cuánto es la multa si la Inspección de Trabajo descubre que tienes una empleada del hogar sin contrato? Puede salirte muy caro

Las empleadas del hogar son un pilar fundamental del Estado de Bienestar en España. Sin embargo, la naturaleza de su actividad, que se desarrolla dentro de los domicilios, y la situación de vulnerabilidad de muchas trabajadoras provoca que sus derechos laborales no siempre se respeten.
Uno de esos derechos es el contrato de trabajo por escrito, cuya ausencia puede acarrear sanciones importantes para los empleadores.
El contrato escrito es un derecho de las empleadas del hogar
Tal como recuerda el Ministerio de Trabajo en su guía de 2022, el contrato de trabajo debe formalizarse por escrito. Si no existe, se presumirá indefinido y a jornada completa, salvo que se pueda demostrar lo contrario.
Este derecho está recogido en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que cualquiera de las partes puede exigir la formalización del contrato incluso cuando la relación laboral ya está en marcha. Además, en determinados supuestos —como contratos a tiempo parcial, de prácticas, de relevo o de formación—, la ley obliga a que sean siempre por escrito.
Derechos adicionales: información sobre condiciones laborales
Las empleadas del hogar también deben recibir información clara sobre los elementos esenciales del contrato y las condiciones de trabajo. Entre ellos destacan:
Retribuciones en especie, si las hubiera.
Distribución de tiempos de presencia y su duración.
Régimen de pernoctas en el domicilio en caso de que se realicen.
Si el empleador incumple estas obligaciones y existe denuncia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) puede intervenir.
Multa de hasta 7.500 euros por no formalizar el contrato
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en su artículo 7, tipifica como infracción grave no formalizar por escrito un contrato de trabajo cuando es obligatorio o cuando lo solicita el trabajador.
Según el artículo 40 de la misma norma, las sanciones pueden llegar hasta 7.500 euros, en función de la gravedad:
De 751 a 1.500 euros en su grado mínimo.
De 1.501 a 3.750 euros en su grado medio.
De 3.751 a 7.500 euros en su grado máximo.
Una obligación que también afecta a otros trabajadores
Aunque la noticia se centra en las empleadas del hogar, esta obligación aplica a cualquier trabajador asalariado. Todos tienen derecho a solicitar que el contrato se formalice por escrito.
La LISOS también considera infracción grave no formalizar correctamente el acuerdo de trabajo a distancia (teletrabajo) cuando así lo exige la ley o el convenio colectivo.