¿Qué combustible sorprendió con una baja récord esta semana en Chile?

En tanto, el portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), detalló los precios promedio de los combustibles en la Región Metropolitana. La gasolina de 93 octanos se cotiza en $1.220 por litro, la de 95 en $1.254, y la de 97 en $1.289. El kerosene alcanza los $1.092, el diésel se ubica en $996, y el GLP vehicular mantiene un valor de $609 por litro.