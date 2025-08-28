Secciones
¿Qué combustible sorprendió con una baja récord esta semana en Chile?

Esta semana los conductores de la Región Metropolitana verán diferencias en los precios de la gasolina y el diésel.

Desde este jueves, los precios de los combustibles en Chile presentaron importantes variaciones, destacando especialmente el diésel, que registró una disminución promedio de $20,8 por litro. En general, la mayoría de los combustibles experimentó bajas, aunque algunos registraron leves aumentos o se mantuvieron estables.

Según informó Enap, la bencina de 93 octanos aumentó apenas $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos cayó $5,8 por litro. Por su parte, el kerosene o parafina descendió $8,9 por litro, el diésel mostró la baja más significativa y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular no presentó cambios.

En tanto, el portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), detalló los precios promedio de los combustibles en la Región Metropolitana. La gasolina de 93 octanos se cotiza en $1.220 por litro, la de 95 en $1.254, y la de 97 en $1.289. El kerosene alcanza los $1.092, el diésel se ubica en $996, y el GLP vehicular mantiene un valor de $609 por litro.

Respecto a los próximos ajustes, ENAP señaló que los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas, por lo que el próximo cambio está programado para el jueves 18 de septiembre.

