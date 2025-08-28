Deftones, Tyler, the Creator y más: conocé todos los artistas confirmados para Lollapalooza Chile 2026

La espera terminó. Este jueves 28 de agosto se oficializó el line up completo del Lollapalooza Chile 2026, confirmando un regreso muy esperado para los fanáticos del festival.
La nueva edición del evento musical no solo traerá nombres frescos, sino que también cambiará de escenario: regresará al Parque O’Higgins. Durante los últimos cuatro años, el festival se había llevado a cabo en la comuna de Cerrillos, en 2022, 2023, 2024 y 2025.
Desde la organización del festival informaron que lograron sold out. Sin embargo, hicieron un llamado a la calma a quienes se quedaron sin entradas para Lollapalooza 2026.
Artistas confirmados para Lollapalooza Chile 2026
Entre los artistas estelares que encabezarán esta nueva edición se encuentran Sabrina Carpenter, Deftones, Skrillex y Lorde, entre otros. Además, se suman nombres chilenos como Los Bunkers, Akrilla, 31 Minutos, De Saloon, Young Cister y Gepe, consolidando un cartel con variedad y talento local.
El evento se desarrollará a lo largo de tres jornadas, programadas para los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026, ofreciendo a los asistentes una experiencia musical completa y diversa.
Con este anuncio, Lollapalooza Chile 2026 promete una edición inolvidable, combinando lo mejor de la música internacional con el talento nacional y un regreso a sus raíces en el Parque O’Higgins.