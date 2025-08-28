Secciones
Impacto: en medio de polémica por posible paternidad, reflotan antigua predicción que descolocó a Karol Lucero

La antigua predicción de una vidente se viralizó nuevamente tras el escándalo de infidelidad y posible embarazo de DJ Isi Glock.

Hace 1 Hs

Una predicción que circula en redes sociales ha vuelto a poner a Karol Lucero en el centro de la atención pública, justo cuando su presente mediático se encuentra envuelto en polémica. El ex chico Yingo confirmó recientemente que le fue infiel a su esposa, Fran Virgilio, tras casi un año de matrimonio. Según detalló, su relación extramarital fue con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock.

La situación se complicó aún más luego de que se revelara que la joven podría estar embarazada, tras dar positivo en un test. Al respecto, Ilaisa declaró en Hay que decirlo: “Tengo que hacerme el examen de sangre para corroborar eso,  siento que en este momento está demasiado mediático y no me siento preparada si es que llega a ser así por todo el show de este minuto”.

Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en "Only Fama" para hablar de su infidelidad

Revelaron la millonaria cifra que le pagaron a Karol Lucero en Only Fama para hablar de su infidelidad

En medio de este escándalo, varios cibernautas recordaron un vaticinio que Karol recibió meses atrás. En junio pasado, la tarotista Vanesa Acosta, durante el podcast Perrito Papurri, aseguró que el ex rostro del Mucho Gusto se convertiría en padre, consignó Página 7. 

Durante la sesión, la vidente sacó la primera carta, denominada El pasado, y señaló: "Esto es lo que tú has vivido, decepciones esto es como cuando alguien te traiciona o la gente te malinterpreta, todas esas cosas".

Posteriormente, Acosta formuló una inesperada pregunta: "¿Tú estás en planes de tener hijos?".

A lo que Lucero respondió con humor: "No todavía, pero estoy practicando".

Pese a la broma, la tarotista reafirmó su predicción: "Viene eso yo creo que tú vas a ser luego papá".

En medio del escándalo por infidelidad: revelan antiguo romance de la esposa de Karol Lucero

En medio del escándalo por infidelidad: revelan antiguo romance de la esposa de Karol Lucero

La médium agregó un mensaje de transición personal: "Viene un momento en que tú vas a dejar algunas cosas y te van a quedar otras, pero tienes que hacer un cambio, de terminar cosas que, a lo mejor, ya no te hacen sentido (…) viene un momento de transición”.

Lucero, quien tomó la predicción con humor, reconoció que su vida ha dado un giro inesperado: “Voy a terminar con las funas, que se acaben, esa hue… no me hace sentido”, concluyó.

