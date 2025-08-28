Un influencer ruso visitó Chile y confesó lo que más lo sorprendió de Santiago

Pagó U$S160 por cuatro noches, pero se encontró con problemas de higiene. “Encontré una cosas que no quise encontrar. Muchas suciedad. Me arrepiento de haber mirado bajo la cama, porque ya no puedo dormir”, criticó. El creador incluso reconoció sentirse incómodo por reclamar, ya que el anfitrión le había hecho un favor. “Quizás lo más estúpido de todo, es que me da pena (vergüenza) decirlo. Como el señor me ayudó con un check-in más temprano, me siento incomodo”, comentó.