Un influencer ruso visitó Chile y confesó lo que más lo sorprendió de Santiago

El influencer ruso-holandés Stas Konstantinov sorprendió con sus impresiones sobre Santiago, a la que describió como “una mezcla entre Nueva York y Madrid”. El creador de contenidos visitó el centro de Santiago y compartió su experiencia en un video titulado “Llegué a Chile con miedo...y ya me arrepiento de algo”, que acumula más de 235.000 visitas en plataformas digitales.
Durante su recorrido, Konstantinov destacó el sistema de transporte. “Súper bien mis chilenos, los felicito. Tienen un transporte público muy bueno”, aseguró. También valoró la cordialidad de la gente: “Todos súper amables”, dijo, tras recibir advertencias como “Cuidado con esa cámara” mientras caminaba un domingo por las calles céntricas.
Crítico
Sin embargo, no todo fue positivo. El influencer confesó su descontento con el alojamiento que eligió. Arrendó un departamento pensando que sería más conveniente que un hostal, pero terminó decepcionado: “Dicen que lo barato sale caro y en este caso lo caro sale más caro”, señaló.
Pagó U$S160 por cuatro noches, pero se encontró con problemas de higiene. “Encontré una cosas que no quise encontrar. Muchas suciedad. Me arrepiento de haber mirado bajo la cama, porque ya no puedo dormir”, criticó. El creador incluso reconoció sentirse incómodo por reclamar, ya que el anfitrión le había hecho un favor. “Quizás lo más estúpido de todo, es que me da pena (vergüenza) decirlo. Como el señor me ayudó con un check-in más temprano, me siento incomodo”, comentó.
Por último, resumió su experiencia con una petición simple: “Lo mínimo que quiero es algo de limpieza y una ducha que funcione bien”.