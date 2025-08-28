La sorpresiva crítica de José Antonio Neme a Mega en medio de la emisión de “Mucho Gusto”

José Antonio Neme sorprendió en el matinal de Mega, Mucho Gusto, luego de lanzar un particular dardo al canal al hacer alusión a su sueldo en medio de una transmisión en vivo. El hecho ocurrió durante una entrevista con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre la autorización del Gobierno para que Carabineros pueda adquirir pistolas taser.
En ese contexto, el periodista expresó su cansancio por volver a debatir el tema, señalando que “cuando ocurren este tipo de cosas, y suceden estas discusiones, son de una insensatez tan grande que yo sólo estoy participando de la conversación porque me pagan para eso”.
“Pero si no me pagaran no participaría, porque creo que ya es una estupidez, hay mil hu… más importantes que hacer que hablar de las taser, que ya está zanjado en la mayoría del planeta”, añadió.
A continuación, Neme subrayó que “pero como me tienen contratado en este canal para hablar de cosas que me gustan y que no me gustan tanto…”.
En ese momento, su compañera de conducción, Karen Doggenweiler, intervino en tono de broma y le dijo: “No te pagan tanto como dicen, también”.
El llamado de atención de Neme a Mega
El comentario dio pie para que Neme aprovechara de enviar una indirecta al canal: “no, no me pagan tanto… Me podrían pagar mejor. Hago tres programas y no me han subido el sueldo”.
“No importa, no importa. Aprovecho de pasar el dato”, dijo mientras Doggenweiler retrucaba que “te van a dar un bono de Fiestas Patrias”.
Cabe señalar que, además de conducir Mucho Gusto, José Antonio Neme también lidera los estelares Only Fama y Only Friends, que se transmiten los viernes y sábados, respectivamente, junto a Francisca García-Huidobro.