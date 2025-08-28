Secciones
Chile

La sorpresiva crítica de José Antonio Neme a Mega en medio de la emisión de “Mucho Gusto”

Karen Doggenweiler bromeó con su compañero, pero el periodista no dudó en remarcar que hace tres programas y no le han subido el sueldo.

La sorpresiva crítica de José Antonio Neme a Mega en medio de la emisión de “Mucho Gusto”
Hace 51 Min

José Antonio Neme sorprendió en el matinal de Mega, Mucho Gusto, luego de lanzar un particular dardo al canal al hacer alusión a su sueldo en medio de una transmisión en vivo. El hecho ocurrió durante una entrevista con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre la autorización del Gobierno para que Carabineros pueda adquirir pistolas taser.

En ese contexto, el periodista expresó su cansancio por volver a debatir el tema, señalando que “cuando ocurren este tipo de cosas, y suceden estas discusiones, son de una insensatez tan grande que yo sólo estoy participando de la conversación porque me pagan para eso”.

“Pero si no me pagaran no participaría, porque creo que ya es una estupidez, hay mil hu… más importantes que hacer que hablar de las taser, que ya está zanjado en la mayoría del planeta”, añadió.

A continuación, Neme subrayó que “pero como me tienen contratado en este canal para hablar de cosas que me gustan y que no me gustan tanto…”.

En ese momento, su compañera de conducción, Karen Doggenweiler, intervino en tono de broma y le dijo: “No te pagan tanto como dicen, también”.

El llamado de atención de Neme a Mega 

El comentario dio pie para que Neme aprovechara de enviar una indirecta al canal: “no, no me pagan tanto… Me podrían pagar mejor. Hago tres programas y no me han subido el sueldo”.

“No importa, no importa. Aprovecho de pasar el dato”, dijo mientras Doggenweiler retrucaba que “te van a dar un bono de Fiestas Patrias”.

Cabe señalar que, además de conducir Mucho Gusto, José Antonio Neme también lidera los estelares Only Fama y Only Friends, que se transmiten los viernes y sábados, respectivamente, junto a Francisca García-Huidobro.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilenaMega
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Más de un día sin agua en Santiago: ¿cuándo será el corte y a quiénes afecta?
1

Más de un día sin agua en Santiago: ¿cuándo será el corte y a quiénes afecta?

Santiago sin luz hoy: Enel detalla las comunas que sufrirán el corte programado
2

Santiago sin luz hoy: Enel detalla las comunas que sufrirán el corte programado

Red Movilidad sortea viajes gratis hasta fin de año: ¿en qué consiste el concurso y cómo participar?
3

Red Movilidad sortea viajes gratis hasta fin de año: ¿en qué consiste el concurso y cómo participar?

Daniel Fuenzalida se tapó el tatuaje de ¿Cómo están los weones?: la reacción de Rosario Bravo
4

Daniel Fuenzalida se tapó el tatuaje de "¿Cómo están los weones?": la reacción de Rosario Bravo

La licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana: ¿cómo funciona?
5

La licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana: ¿cómo funciona?

La sorpresiva crítica de José Antonio Neme a Mega en medio de la emisión de “Mucho Gusto”
6

La sorpresiva crítica de José Antonio Neme a Mega en medio de la emisión de “Mucho Gusto”

Más Noticias
Más de un día sin agua en Santiago: ¿cuándo será el corte y a quiénes afecta?

Más de un día sin agua en Santiago: ¿cuándo será el corte y a quiénes afecta?

Santiago sin luz hoy: Enel detalla las comunas que sufrirán el corte programado

Santiago sin luz hoy: Enel detalla las comunas que sufrirán el corte programado

Red Movilidad sortea viajes gratis hasta fin de año: ¿en qué consiste el concurso y cómo participar?

Red Movilidad sortea viajes gratis hasta fin de año: ¿en qué consiste el concurso y cómo participar?

Daniel Fuenzalida se tapó el tatuaje de ¿Cómo están los weones?: la reacción de Rosario Bravo

Daniel Fuenzalida se tapó el tatuaje de "¿Cómo están los weones?": la reacción de Rosario Bravo

La licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana: ¿cómo funciona?

La licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana: ¿cómo funciona?

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: El proceso más doloroso de mi vida

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: "El proceso más doloroso de mi vida"

Comentarios