La licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana: ¿cómo funciona?

Hace 1 Hs

Este lunes 1 de septiembre comenzará a operar en la Región Metropolitana la nueva licencia de conducir digital, iniciativa con la que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) busca modernizar y fortalecer la seguridad vial en nuestro país.

Hasta ahora, se han emitido más de 117.000 licencias digitales a lo largo de Chile, las cuales deben solicitar únicamente quienes obtienen el documento por primera vez o quienes lo renuevan.

La nueva licencia de conducir digital trae consigo diversas novedades. Además de su diseño, incorpora una tecnología con código QR de alta seguridad, datos protegidos bajo estrictos protocolos y la posibilidad de acceder a información actualizada, en línea y confiable. Entre sus principales beneficios se destaca que el código QR permite acceder a la información vigente de cada conductor.

¿Cómo funciona la nueva licencia digital?

El documento cuenta con un código QR de alta seguridad y permite el acceso a la hoja de vida del conductor mediante Clave Única, lo que busca facilitar la fiscalización con información en línea.

Según lo anunciado previamente, se trata de una aplicación móvil con un código QR asociado a la licencia de conducir, donde figura toda la información y hoja de vida del usuario. Su propósito es ahorrar tiempo en las fiscalizaciones y evitar fraudes de falsificación.

Si bien la licencia digital es gratuita para los ciudadanos, el valor de la licencia tradicional seguirá siendo fijado por cada municipalidad.

Por su parte, la Conaset destacó que el nuevo documento se podrá portar y exhibir desde el celular, recibir notificaciones cuando se acerque la fecha de vencimiento e incluso bloquear la licencia en caso de ser necesario.

