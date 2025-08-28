Daniel Fuenzalida se tapó el tatuaje de "¿Cómo están los weones?": la reacción de Rosario Bravo

En un sorpresivo giro tras el polémico final del podcast "¿Cómo están los weones?", los seguidores de Daniel Fuenzalida notaron un cambio radical. Durante su participación en el programa web "Más que titulares", la audiencia se percató de que el carismático animador se habría borrado el tatuaje que compartía con su amiga y exesposa, Rosario Bravo. El indicio clave apareció en su brazo derecho, donde un gran y oscuro diseño cubría por completo el lugar de la icónica frase.