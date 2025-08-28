Secciones
Daniel Fuenzalida se tapó el tatuaje de "¿Cómo están los weones?": la reacción de Rosario Bravo

El conductor habría tomado esta drástica decisión su polémica pelea con su ex compañera de podcast, Rosario Bravo.

Hace 1 Hs

En un sorpresivo giro tras el polémico final del podcast "¿Cómo están los weones?", los seguidores de Daniel Fuenzalida notaron un cambio radical. Durante su participación en el programa web "Más que titulares", la audiencia se percató de que el carismático animador se habría borrado el tatuaje que compartía con su amiga y exesposa, Rosario Bravo. El indicio clave apareció en su brazo derecho, donde un gran y oscuro diseño cubría por completo el lugar de la icónica frase.

La decisión de Fuenzalida de cubrir su tatuaje de la popular frase no fue casualidad. Muchos presumen que la eliminación del diseño es la consecuencia directa de su pelea con Rosario Bravo: el animador inscribió el nombre del podcast en el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) como propia, sin considerar a su compañera, con quien además compartía una cercana amistad.

Rosario Bravo no tardó en responder a la acción de su excompañero. En una conversación con Página 7, la exintegrante del podcast aseguró que, a diferencia de Daniel Fuenzalida, no se borrará su tatuaje. 

La enfermera explicó que la frase "¿Cómo están los weones?" tiene para ella un valor emocional significativo y que no representa un "trauma", sino "solo un mal rato más". Finalmente, Bravo concluyó que la decisión de su ex compañero es "súper inmadura" y que ella no tomaría el mismo camino solo porque él lo hizo.

