Quién es Catalina Silva, la protagonista de la primera teleserie para celulares en Chile

La historia, pensada para el consumo en dispositivos móviles, se compone de 25 episodios, cada uno con una extensión de apenas dos minutos, lo que permite verla en cualquier lugar. "Es emocionante, lo hemos visto en otros países, pero a Chile no ha llegado, así que todo es muy novedoso y entretenido. Es un lenguaje y formato nuevo que hay que adaptar (se graban de manera vertical, para verlas así en dispositivos móviles)… y en eso estamos, estudiando, aprendiendo y tratando de hacerlo lo mejor posible”, opinó la actriz sobre este novedoso proyecto.