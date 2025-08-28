Quién es Catalina Silva, la protagonista de la primera teleserie para celulares en Chile

Catalina Silva será la protagonista de "Mi boda es una trampa", una de las primeras mininovelas que el canal 13 estrenará en sus plataformas digitales y redes sociales. Con este nuevo formato, el canal busca adaptar una tendencia que se originó en China para llevar a Chile proyectos dramáticos de corta duración.
La historia, pensada para el consumo en dispositivos móviles, se compone de 25 episodios, cada uno con una extensión de apenas dos minutos, lo que permite verla en cualquier lugar. "Es emocionante, lo hemos visto en otros países, pero a Chile no ha llegado, así que todo es muy novedoso y entretenido. Es un lenguaje y formato nuevo que hay que adaptar (se graban de manera vertical, para verlas así en dispositivos móviles)… y en eso estamos, estudiando, aprendiendo y tratando de hacerlo lo mejor posible”, opinó la actriz sobre este novedoso proyecto.
Quién es Catalina Silva, la protagonista de la mininovela "Mi boda es una trampa"
Catalina Silva von Moltke, oriunda de Viña del Mar, es actriz y periodista: estudió actuación en la Academia de Fernando González y periodismo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con experiencia en teatro, televisión, cine y publicidad.
Entre sus proyectos más reconocidos están teleseries de Mega como “Verdades ocultas” y “Generación 98”. En la primera fue Isidora Undurraga, ex pareja de Gonzalo (Renato Jofré) y quien lo contagiara a él con VIH, y en la segunda destacó como Pía Escribano, la secretaria del Chico Olmedo (Gabriel Cañas). Además, el año 2023 representó en su época juvenil a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el programa de docuficción “Elegidos”.
¿De qué se trata "Mi boda es una trampa" y cómo será el personaje de Catalina Silva?
La mininovela "Mi boda es una trampa" presenta a Magdalena Grajales (Catalina Silva), una mujer a punto de casarse, cuya vida perfecta se ve amenazada por el retorno de su gran amor, Rodrigo Salazar (Matías Assler). La historia se sitúa en un entorno campestre, lejos de Santiago, y se centra en cómo la protagonista, quien debe enfrentar los secretos y mentiras que su pasado desentierra.
La trama se complica aún más cuando Magdalena descubre las fechorías y engaños de Pilar Villavicencio (Piamaría Silva), su supuesta mejor amiga, lo que la obliga a reconsiderar su decisión de casarse con Bernardo Saint Jean (Diego Gougain).