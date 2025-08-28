Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

Septiembre arranca en España con un pronóstico marcado por el calor y la inestabilidad atmosférica. Según la predicción de Meteored, el mes comenzará con temperaturas entre 1 y 3 ºC por encima de la media en amplias zonas del país, especialmente en el litoral mediterráneo, el bajo Ebro, Castilla-La Mancha y gran parte de Andalucía -excepto en las comarcas más occidentales-.
El meteorólogo Samuel Biener explicó que este lunes 1 de septiembre comienza el otoño climatológico tras un verano caracterizado por los “fenómenos extremos”. Las primeras tendencias apuntan a que en los archipiélagos y en el centro-sur peninsular las anomalías cálidas serán más moderadas, con valores hasta 1 ºC por encima de lo habitual. En contraste, el norte podría registrar temperaturas normales o incluso ligeramente más bajas en Galicia, la cornisa cantábrica, Navarra y el Pirineo occidental.
Posibilidad de DANA en el Mediterráneo
Con el mar Mediterráneo alcanzando temperaturas de 27 a 29 ºC, aumenta el riesgo de un gran episodio de lluvias torrenciales o DANA, fenómeno habitual en estas fechas. Sin embargo, Biener advierte que “una DANA no siempre equivale a lluvias torrenciales” y que estos episodios solo pueden anticiparse con pocos días de margen debido a su carácter errático.
Las precipitaciones convectivas, propias de septiembre, son “extremadamente irregulares”, lo que dificulta establecer una previsión fiable a largo plazo. Aun así, Meteored prevé que las lluvias podrían situarse por encima de la media en la primera quincena en el norte del golfo de Valencia, el extremo septentrional y Canarias, mientras que en el resto del país predominarían las anomalías secas.
Un mes entre el verano y el otoño
El experto recuerda que septiembre es uno de los meses más lluviosos del año en la vertiente mediterránea, con episodios que pueden tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, también es habitual que el mes actúe como una “prolongación del verano”, lo que podría agravar la sequía en muchas zonas de España.
En cuanto a las temperaturas, el descenso respecto a agosto suele ser de 4-5 ºC en el interior peninsular, mientras que en los litorales y en los archipiélagos la bajada es más leve por el efecto del mar. A esto se suma el acortamiento de los días, que provoca noches más frescas pese al calor diurno.
Con este escenario, septiembre se perfila como un mes de contrastes: calor anómalo, riesgo de tormentas intensas y la incertidumbre de si el otoño meteorológico traerá finalmente alivio a la sequía o prolongará las altas temperaturas.