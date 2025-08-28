Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

El meteorólogo Samuel Biener explicó que este lunes 1 de septiembre comienza el otoño climatológico tras un verano caracterizado por los “fenómenos extremos”. Las primeras tendencias apuntan a que en los archipiélagos y en el centro-sur peninsular las anomalías cálidas serán más moderadas, con valores hasta 1 ºC por encima de lo habitual. En contraste, el norte podría registrar temperaturas normales o incluso ligeramente más bajas en Galicia, la cornisa cantábrica, Navarra y el Pirineo occidental.