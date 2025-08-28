Secciones
Red Movilidad sortea viajes gratis hasta fin de año: ¿en qué consiste el concurso y cómo participar?

Se lanzó un concurso de payas a pocas semanas del inicio de Fiestas Patrias. Se elegirán a 60 que podrán transportarse gratuitamente en buses, metro y tren.

En un inusual y festivo anuncio, RED Movilidad ha revelado su primer concurso de payas para celebrar las Fiestas Patrias, ofreciendo un gran incentivo a los participantes. El premio, que alcanzará a 60 afortunados, consiste en viajes gratuitos en buses RED, Metro de Santiago y Tren Nos-Estación Central, vigentes hasta diciembre de 2025. 

El ministro Juan Carlos Muñoz, promotor de la iniciativa, instó a los usuarios a compartir sus “payas simbólicas y entretenidas” sobre el transporte público. El plazo para enviar las composiciones ya está abierto y se extenderá hasta el 8 de septiembre.

Red Movilidad sortea viajes gratis hasta fin de año: ¿cómo participar?

Para ser parte del sorteo, los interesados deben seguir las cuentas de los patrocinadores: @red_movilidad, @moviredcl, @mercadopago.cl_, @pagoyacl, @bancoestado y @metromuv.

Luego, deberán comentar en el post de la promoción una paya positiva sobre Red Movilidad que incluya la palabra “pago” y tenga un máximo de 300 caracteres. Finalmente, es necesario etiquetar a un amigo. El plazo para participar se extiende hasta las 12:00 horas del 8 de septiembre.

Quienes cumplan con los requisitos serán preseleccionados, y los textos pasarán a revisión por parte de un jurado, que elegirá a los ganadores, cuyos nombres serán anunciados en redes sociales el 12 de septiembre. Solo se permitirá una paya por persona, no se aceptarán comentarios ofensivos, que promuevan malas conductas o sean plagios.

