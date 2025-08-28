Enel confirmó que este jueves 28 de agosto habrá un corte de luz en algunas comunas de Santiago. La propia compañía de electricidad informó a través de su sitio web con un mapa en el que se detallan las ubicaciones que no tendrán energía eléctrica por trabajos programados.
Enel es la entidad que cubre la red eléctrica en la mayor parte de Santiago y también es el responsable de reparar y mejorar cualquier servicio que esté presentando fallas. La razón principal para los cortes de suministro eléctrico son para mejorar el servicio, corregir errores y también por trabajos a gran escala en la zona, por ejemplo, extensiones de líneas del Metro.
Santiago sin luz hoy: Enel detalla las comunas que sufrirán el corte programado
Enel dio a conocer que sectores de la región Metropolitana, no contarán con energía por incluso seis horas. Las comunas afectadas son: Vitacura, Ñuñoa, La Florida, San Joaquín, La Granja, Santiago, Maipú, Las Condes, Macul y La Reina. Los horarios son lo siguientes:
Vitacura
Primer corte desde las 09:30 hasta las 10:30 horas. Segundo corte desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.Tercer corte desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
La Florida
Primer corte desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Segundo corte desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
San Joaquín y La Granja
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Santiago
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Las Condes
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Macul
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
La Reina
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Los usuarios de la compañía de electricidad pueden conocer todos los detalles sobre los cortes de luz en la página web de Enel. Vale destacar, que en caso de que los cortes de luz afecten de manera directa a personas electrodependientes, los usuarios pueden dar a conocer la situación en los siguientes números telefónicos: 600 696 0000 - 800 800 696 y 22 696 0000.