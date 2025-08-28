Secciones
Más de un día sin agua en Santiago: ¿cuándo será el corte y a quiénes afecta?

Aguas Andinas anunció un corte de agua de 36 horas que afectará a seis comunas de la Región Metropolitana.

Hace 1 Hs

Aguas Andinas ha anunciado un corte programado del suministro de agua potable que afectará a seis comunas de Santiago durante este jueves 28 de agosto de 2025. La interrupción, que se extenderá por 36 horas, se debe a la construcción de una nueva estación del teleférico de Santiago.

En un comunicado, la compañía señaló que la suspensión del servicio es para “modificar la red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, proyecto gestionado por Serviu”.

“Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico Metropolitano, para facilitar las faenas de construcción del nuevo tramo del teleférico que unirá el sector de Pío Nono con la cumbre del cerro”, sostuvo Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial.

Más de un día sin agua en Santiago: cuándo será el corte y a quiénes afecta

El corte de agua comenzará el próximo viernes 5 de septiembre, a las 20, y se extenderá hasta las 9 del domingo 7 de septiembre. La medida afectará a toda la comuna de Independencia, además de algunos sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro general del corte estará delimitado al norte por Avenida Dorsal (Conchalí); al sur por Santa Isabel (Santiago); al oriente por Eliodoro Yáñez (Providencia); y al poniente por Caupolicán (Renca).

¿Cuáles son los puntos de abastecimiento de Agua Potable en Santiago?

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí:

Av. Independencia 3499

Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

Av. Dorsal N°1495

Guanaco con Dorsal

Santa Inés con Barón de Juras Reales

Vivaceta con El Olivo

Nueva Monterrey con Nueva Monterrey

