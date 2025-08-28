Aguas Andinas ha anunciado un corte programado del suministro de agua potable que afectará a seis comunas de Santiago durante este jueves 28 de agosto de 2025. La interrupción, que se extenderá por 36 horas, se debe a la construcción de una nueva estación del teleférico de Santiago.
En un comunicado, la compañía señaló que la suspensión del servicio es para “modificar la red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, proyecto gestionado por Serviu”.
“Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico Metropolitano, para facilitar las faenas de construcción del nuevo tramo del teleférico que unirá el sector de Pío Nono con la cumbre del cerro”, sostuvo Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial.
Más de un día sin agua en Santiago: cuándo será el corte y a quiénes afecta
El corte de agua comenzará el próximo viernes 5 de septiembre, a las 20, y se extenderá hasta las 9 del domingo 7 de septiembre. La medida afectará a toda la comuna de Independencia, además de algunos sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
El perímetro general del corte estará delimitado al norte por Avenida Dorsal (Conchalí); al sur por Santa Isabel (Santiago); al oriente por Eliodoro Yáñez (Providencia); y al poniente por Caupolicán (Renca).
¿Cuáles son los puntos de abastecimiento de Agua Potable en Santiago?
Independencia:
Rivera esquina Adolfo Ibáñez
Rivera esquina Teniente Bisson
Baldomero Flores esquina El Pino
Estadio Juan Antonio Ríos
Vivaceta esquina San Luis
Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
Fermín Vivaceta esquina Venecia
Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
Nueva Uno esquina Nueva de Matte
Reina María esquina Angol
Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
Carrión esquina Fermín Vivaceta
Guanaco esquina General Saavedra
Maruri esquina Plaza Central
Retiro esquina Escanilla
Barnechea esquina Pinto
Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
Av. La Paz frente al N°482
Renca:
Juana Átala de Hirmas (Callejón)
Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
Los Helechos esquina Las Siemprevivas
Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
Balmaceda esquina Diagonal Poniente
Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
Victoria Subercaseaux esquina Rosal
Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
Santa Isabel esquina Raulí
Lira esquina Curicó
Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
Dorsal con Diagonal José María Caro
El Manzano con Buenos Aires
Gávila N°1980
Justicia Social N°255
Las Brisas N°680
Las Galaxias N°1210
Recoleta N°2774
Reina de Chile con Vicuña
Einstein con La Conquista
Av. Recoleta con México
Francisco Silva con Esteban Merello
Colo Colo con Unión Española
Bellavista con Av. Recoleta
Antonia López de Bello con Purísima
Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
El Arzobispo con Bellavista
Antonia López de Bello con Constitución
Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
Av. Independencia 3499
Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
Av. Dorsal N°1495
Guanaco con Dorsal
Santa Inés con Barón de Juras Reales
Vivaceta con El Olivo
Nueva Monterrey con Nueva Monterrey