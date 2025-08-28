Los afectados por los fuegos pueden canjear los billetes deteriorados en el Banco de España

El Banco de España ha recordado este martes que las personas afectadas por los incendios forestales que conserven billetes quemados, manchados o deteriorados pueden presentarlos en cualquier sucursal del organismo para su análisis y posterior canje por dinero nuevo.
Cómo funciona el canje de billetes deteriorados
El banco central explica que, como norma general, el canje tendrá lugar si se presenta más de la mitad de la superficie original del billete o si se demuestra que la parte que falta ha sido destruida.
Los billetes que estén rotos, manchados, quemados o con inscripciones podrán ser sustituidos por otros de igual valor. En caso de preferirlo, el importe también podrá ser abonado en la cuenta corriente indicada por el presentador.
Además de las sucursales del Banco de España, el trámite también se puede realizar en entidades de crédito.
Precedentes: millones en billetes dañados por catástrofes
Este procedimiento no es nuevo. Tras episodios como la DANA de 2024, el Banco de España ya gestionó la recepción de dinero afectado por desastres naturales. La subgobernadora, Soledad Núñez, informó en abril que habían llegado más de 13 millones de euros en billetes deteriorados a las oficinas del organismo.
Llamamiento a no dar el dinero por perdido
En sus redes sociales, el Banco de España ha lanzado un mensaje a los ciudadanos:
“No den su dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, los canjeará por nuevos”.
Con esta medida, el organismo busca que los afectados por los incendios forestales recuperen su dinero y no sufran pérdidas económicas añadidas a los daños materiales.