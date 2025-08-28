Secciones
España

Los afectados por los fuegos pueden canjear los billetes deteriorados en el Banco de España

Pueden presentarlos en cualquier sucursal del organismo para su análisis y posterior canje por dinero nuevo.

Los afectados por los fuegos pueden canjear los billetes deteriorados en el Banco de España
Hace 43 Min

El Banco de España ha recordado este martes que las personas afectadas por los incendios forestales que conserven billetes quemados, manchados o deteriorados pueden presentarlos en cualquier sucursal del organismo para su análisis y posterior canje por dinero nuevo.

Cómo funciona el canje de billetes deteriorados

El banco central explica que, como norma general, el canje tendrá lugar si se presenta más de la mitad de la superficie original del billete o si se demuestra que la parte que falta ha sido destruida.

Los billetes que estén rotos, manchados, quemados o con inscripciones podrán ser sustituidos por otros de igual valor. En caso de preferirlo, el importe también podrá ser abonado en la cuenta corriente indicada por el presentador.

Además de las sucursales del Banco de España, el trámite también se puede realizar en entidades de crédito.

Precedentes: millones en billetes dañados por catástrofes

Este procedimiento no es nuevo. Tras episodios como la DANA de 2024, el Banco de España ya gestionó la recepción de dinero afectado por desastres naturales. La subgobernadora, Soledad Núñez, informó en abril que habían llegado más de 13 millones de euros en billetes deteriorados a las oficinas del organismo.

Llamamiento a no dar el dinero por perdido

En sus redes sociales, el Banco de España ha lanzado un mensaje a los ciudadanos:

“No den su dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, los canjeará por nuevos”.

Con esta medida, el organismo busca que los afectados por los incendios forestales recuperen su dinero y no sufran pérdidas económicas añadidas a los daños materiales.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales
1

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: Ha sido una decisión dura
2

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo
3

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix
4

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes
5

Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes

El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral
6

El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral

Más Noticias
Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: Ha sido una decisión dura

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes

Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes

El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral

El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral

Javier Bardem habla sobre su vida en Estados Unidos: “No pertenezco a esa cultura”

Javier Bardem habla sobre su vida en Estados Unidos: “No pertenezco a esa cultura”

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Comentarios