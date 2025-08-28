Los afectados por los fuegos pueden canjear los billetes deteriorados en el Banco de España

Precedentes: millones en billetes dañados por catástrofes

Este procedimiento no es nuevo. Tras episodios como la DANA de 2024, el Banco de España ya gestionó la recepción de dinero afectado por desastres naturales. La subgobernadora, Soledad Núñez, informó en abril que habían llegado más de 13 millones de euros en billetes deteriorados a las oficinas del organismo.