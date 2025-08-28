España: detienen a un hombre por agredir con una mesa de plástico a un niño de cinco años

La Policía Local de Platja d'Aro (Girona) ha detenido a un hombre de 30 años acusado de agredir a un niño de cinco años con una mesa de plástico y de amenazar a su padre con un cristal roto. El menor sufrió un hematoma en el ojo tras el impacto.
La agresión ocurrió en una terraza de Platja d'Aro
Los hechos se produjeron el pasado 23 de agosto sobre las 15:30 horas. Según fuentes policiales, todo comenzó con una discusión entre el arrestado y otro hombre, supuestamente por una deuda pendiente.
En medio de la disputa, el detenido cogió una mesa de plástico de una terraza próxima y la lanzó contra el niño, hiriéndolo en la cara. Acto seguido, rompió una jarra de cristal y amenazó con ella al padre del menor.
El agresor tiene antecedentes policiales
Agentes de la Policía Local acudieron al lugar de los hechos y separaron a los implicados. Finalmente, procedieron a la detención del sospechoso, que cuenta con varios antecedentes policiales.
El menor fue atendido por el golpe en el ojo, mientras que su padre resultó ileso a pesar de las amenazas.