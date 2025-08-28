Un español en Irlanda descubre algo en los cines que pide implantar en toda España

¿Cuánto cuesta ir al cine en España?

En España, el precio medio de una entrada ronda los 7 a 10 euros, dependiendo de la ciudad y del día de la semana. En algunas salas premium o en estrenos muy esperados, el precio puede superar los 12 o 13 euros, lo que convierte la idea de un abono mensual en una opción interesante para los cinéfilos.