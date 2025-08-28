Secciones
Un español en Irlanda descubre algo en los cines que pide implantar en toda España

Una fórmula que le parece “muy rentable” y que, según él, debería implantarse en toda España.

Hace 20 Min

Un español que reside en Irlanda se ha vuelto viral en TikTok al compartir una de las cosas que más le sorprenden del país: el sistema de suscripción mensual en los cines, una fórmula que le parece “muy rentable” y que, según él, debería implantarse en toda España.

El sistema de abono mensual en los cines de Irlanda

Alejandro Mesa, que lleva ocho meses viviendo en Irlanda, explicó en su cuenta de TikTok (@buenosdiasporcierto) que “hay varias cadenas de cines que ofrecen una cuota mensual que permite ver todas las películas que quieras durante ese mes”.

Por 15 euros al mes, el mismo precio que suele costar una entrada individual, se pueden ver todos los estrenos sin límite. Además, la suscripción incluye descuentos en palomitas y refrescos, lo que hace que la experiencia sea todavía más atractiva para el público.

“El cine es carísimo, pero cogiendo la cuota mensual es que sale muy rentable. Este mes he ido seis veces y he visto todos los estrenos del verano”, comentó.

¿Cuánto cuesta ir al cine en España?

En España, el precio medio de una entrada ronda los 7 a 10 euros, dependiendo de la ciudad y del día de la semana. En algunas salas premium o en estrenos muy esperados, el precio puede superar los 12 o 13 euros, lo que convierte la idea de un abono mensual en una opción interesante para los cinéfilos.

Actualmente, solo Cinesa ofrece un modelo similar, con abonos mensuales y anuales que permiten acceso ilimitado a sus salas. Sin embargo, todavía no es una práctica generalizada en el sector.

Una medida que beneficia también a los cines

Alejandro destaca que este modelo no solo favorece a los clientes, sino también a las empresas:

“Cada vez que vienes consumes productos como palomitas y refrescos. Marketing, amigos, marketing”.

El creador de contenido subraya que la suscripción asegura la asistencia recurrente de los espectadores, quienes además complementan su visita con la compra de productos en el establecimiento.

¿Llegará este sistema a toda España?

Aunque de momento la suscripción ilimitada solo está disponible en una cadena española, la experiencia en Irlanda demuestra que puede ser un gran incentivo para aumentar la asistencia a los cines. Con la caída de espectadores tras la pandemia y la competencia de las plataformas de streaming, este modelo podría convertirse en una solución para revitalizar el sector cinematográfico en España.

