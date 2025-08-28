El Hormiguero anuncia a sus seis primeros invitados de la temporada 20

Ester Expósito y otras sorpresas

La actriz Ester Expósito, una de las intérpretes españolas más reconocidas a nivel internacional, también estará entre los primeros invitados de la temporada. Aunque la productora no ha desvelado todavía la fecha exacta de su participación, se espera que hable de sus últimos proyectos y comparta plató con Pablo Motos durante la primera semana.