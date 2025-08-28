Secciones
España

El Hormiguero anuncia a sus seis primeros invitados de la temporada 20

Bertín Osborne, Sergio Ramos y Pérez-Reverte, entre otros.

El Hormiguero anuncia a sus seis primeros invitados de la temporada 20
Hace 1 Hs

El Hormiguero, el popular programa de entretenimiento de Antena 3 presentado por Pablo Motos, arranca el próximo 1 de septiembre su temporada número 20. Para celebrarlo, ha confirmado los nombres de los primeros seis invitados que se sentarán en la mesa junto a Trancas y Barrancas en su semana de estreno.

Bertín Osborne y Sergio Ramos inauguran la temporada

El lunes 1 de septiembre, el cantante Bertín Osborne y el futbolista Sergio Ramos serán los encargados de abrir la nueva edición del programa. De momento no se ha revelado el motivo de su visita conjunta, lo que genera aún más expectación entre los seguidores.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido, el martes

La segunda entrega, el 2 de septiembre, tendrá como protagonistas al exfutbolista Joaquín Sánchez y a su mujer, Susana Saborido. El matrimonio acudirá para promocionar la nueva temporada de su programa Emparejados y compartir anécdotas de su reciente aventura por Japón, donde grabaron el road trip El Capitán en Japón junto a sus hijas.

Arturo Pérez-Reverte y la vuelta de Alatriste

El miércoles 3 de septiembre será el turno del escritor Arturo Pérez-Reverte, que presentará su nueva novela Misión en París, en la que regresa uno de sus personajes más icónicos: el capitán Alatriste.

Ester Expósito y otras sorpresas

La actriz Ester Expósito, una de las intérpretes españolas más reconocidas a nivel internacional, también estará entre los primeros invitados de la temporada. Aunque la productora no ha desvelado todavía la fecha exacta de su participación, se espera que hable de sus últimos proyectos y comparta plató con Pablo Motos durante la primera semana.

Una temporada especial para 'El Hormiguero'

Con esta nueva edición, El Hormiguero cumple 20 años en emisión consolidándose como uno de los formatos más longevos y exitosos de la televisión en España. El programa promete novedades, humor y entretenimiento, fiel a su estilo de entrevistas combinadas con ciencia, magia y las ya clásicas secciones de Marron, Juan y Damián.

La cita será como siempre de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales
1

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: Ha sido una decisión dura
2

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix
3

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo
4

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

Más Noticias
Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: Ha sido una decisión dura

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia

Aitana y Plex comparten un romántico vídeo en la playa durante sus vacaciones en Indonesia

Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: Me gusta mucho

Rafa Nadal confiesa cuál es su mayor capricho: "Me gusta mucho"

Revelan el testamento de Michu: toda la herencia para una sola persona

Revelan el testamento de Michu: toda la herencia para una sola persona

Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué

Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué

Comentarios