El Hormiguero anuncia a sus seis primeros invitados de la temporada 20

El Hormiguero, el popular programa de entretenimiento de Antena 3 presentado por Pablo Motos, arranca el próximo 1 de septiembre su temporada número 20. Para celebrarlo, ha confirmado los nombres de los primeros seis invitados que se sentarán en la mesa junto a Trancas y Barrancas en su semana de estreno.
Bertín Osborne y Sergio Ramos inauguran la temporada
El lunes 1 de septiembre, el cantante Bertín Osborne y el futbolista Sergio Ramos serán los encargados de abrir la nueva edición del programa. De momento no se ha revelado el motivo de su visita conjunta, lo que genera aún más expectación entre los seguidores.
Joaquín Sánchez y Susana Saborido, el martes
La segunda entrega, el 2 de septiembre, tendrá como protagonistas al exfutbolista Joaquín Sánchez y a su mujer, Susana Saborido. El matrimonio acudirá para promocionar la nueva temporada de su programa Emparejados y compartir anécdotas de su reciente aventura por Japón, donde grabaron el road trip El Capitán en Japón junto a sus hijas.
Arturo Pérez-Reverte y la vuelta de Alatriste
El miércoles 3 de septiembre será el turno del escritor Arturo Pérez-Reverte, que presentará su nueva novela Misión en París, en la que regresa uno de sus personajes más icónicos: el capitán Alatriste.
Ester Expósito y otras sorpresas
La actriz Ester Expósito, una de las intérpretes españolas más reconocidas a nivel internacional, también estará entre los primeros invitados de la temporada. Aunque la productora no ha desvelado todavía la fecha exacta de su participación, se espera que hable de sus últimos proyectos y comparta plató con Pablo Motos durante la primera semana.
Una temporada especial para 'El Hormiguero'
Con esta nueva edición, El Hormiguero cumple 20 años en emisión consolidándose como uno de los formatos más longevos y exitosos de la televisión en España. El programa promete novedades, humor y entretenimiento, fiel a su estilo de entrevistas combinadas con ciencia, magia y las ya clásicas secciones de Marron, Juan y Damián.
La cita será como siempre de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.