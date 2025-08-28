Secciones
La mejor terraza de España está en Ibiza: 5 claves que explican el éxito del restaurante Maymanta

La mejor terraza de España está en Ibiza: 5 claves que explican el éxito del restaurante Maymanta
Hace 1 Hs

El listado anual de The Fork Summer Hits 2025 ha elegido a Maymanta, en Ibiza, como el restaurante con la mejor terraza de España. Este espacio de cocina peruana dirigido por el chef Omar Malpartida se ubica en la azotea del exclusivo hotel Aguas de Ibiza, en Santa Eulalia del Río. Tras quedar tercero en 2024, este año se ha coronado con el primer puesto gracias a su propuesta única que combina gastronomía, diseño y vistas inigualables.

1. Una ubicación exclusiva en la azotea del Aguas de Ibiza

Maymanta no es solo un restaurante: es una experiencia. Situado en la azotea de uno de los hoteles más lujosos de la isla, permite cenar con vistas panorámicas al Mediterráneo y disfrutar de la piscina al aire libre. El ambiente sofisticado y relajado convierte a la terraza en un lugar ideal para contemplar el atardecer ibicenco.

2. La cocina peruana de Omar Malpartida

La propuesta gastronómica del chef fusiona las recetas tradicionales del Perú (Amazonia, costa y Andes) con influencias del Mediterráneo. El resultado son platos llenos de sabor, identidad y respeto por el producto local, un sello que ha llevado a Maymanta a recibir un Sol Repsol en 2025.

3. Una carta variada para compartir

Entre los platos más destacados se encuentran el salmón con leche de tigre y won ton crujiente, la causa de langosta con patatas andinas o el chicharrón de calamar con achiote glaseado. También hay opciones para tapear y compartir, con ceviches, tiraditos, anticuchos, woks y brasas.

4. Coctelería de autor con pisco sour y frutas exóticas

La terraza invita a relajarse con un cóctel antes de la cena. El pisco sour se reinventa con frutas peruanas como maracuyá, lúcuma o tumbo, además de hierbas mediterráneas como romero y laurel. Todo ello mientras se disfruta del ambiente chill out junto a la piscina.

5. Postres que ponen el broche perfecto

La experiencia culinaria se completa con postres como los suspiros limeños o la mousse de lúcuma con chocolate peruano. Una manera dulce de cerrar la velada mientras las luces de Ibiza se encienden en el horizonte.

El ranking de las mejores terrazas de España 2025

El reconocimiento de Maymanta llega en una lista donde también aparecen espacios emblemáticos de todo el país. Estas son las cinco primeras posiciones del ranking:

Maymanta (Santa Eulalia des Riu, Baleares).

El Taller de Larios 10 (Málaga, Andalucía).

Pico Negro Cocktails & Grill (Costa de Adeje, Canarias).

Abba The Roof Giralda (Sevilla, Andalucía).

Sea Club Alàbriga (Sant Feliu de Guíxols, Cataluña).

