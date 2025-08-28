Secciones
Seguridad

La Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

La orden se emitió tras las quejas de vecinos del norte de la Capital por ruidos en la madrugada.

BRECHERO. En un curso internacional, los efectivos se capacitaron para realizar allanamientos nocturnos. BRECHERO. En un curso internacional, los efectivos se capacitaron para realizar allanamientos nocturnos.
Hace 1 Hs

A raíz de una serie de detonaciones que alteraron la madrugada de cientos de vecinos de la zona norte de la capital, y que coincidieron con maniobras de entrenamiento del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (conocido como grupo CERO), en la cúpula policial ordenaron a las autoridades de las fuerzas especiales avisar con antelación cuándo serán los próximos entrenamientos y cursos de capacitación para que la comunidad aledaña no vuelva a sorprenderse ante los ruidos.

El silencio de la noche del viernes se vio interrumpido luego de la 1 cuando una serie de detonaciones despertaron a miles de vecinos del norte de la capital, quienes rápidamente registraron los estruendos para compartirlos a través de las redes sociales e incluso se comunicaron con Defensa Civil para denunciar lo que sucedía. A primeras horas de la mañana de ayer se conoció que, durante el transcurso de la madrugada, personal de la fuerza policial había llevado a cabo una serie de prácticas en el marco del tercer curso internacional de brechero, que se viene desarrollando hace tres semanas en la provincia.

Los ejercicios se realizaron en el predio de la Jefatura de Policía, ubicado en Italia al 2.600. Allí 19 efectivos provenientes de Tucumán, Chaco, Misiones, Formosa, Paraguay y Gendarmería Nacional, simularon operar en un allanamiento en horario nocturno. “El brechero es un integrante del escalón táctico que se encarga de abrir las puertas y el camino para que el grupo ingrese e irrumpa para los diferentes tipos de allanamientos que le puede llegar a tocar. Tiene una función preponderante dentro de lo que es la operación”, explicó Alejandro Reyna, subdirector del grupo CERO, en una entrevista concedida a LG Play.

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Durante los simulacros de operaciones, detallaron, se realizaron detonaciones con escopeta utilizando munición de mostacilla, que mayormente se desempeña en allanamientos nocturnos, por eso la elección de esa franja horaria para las prácticas. “Que se haya hecho a la madrugada se debe a que en el contexto real en el cual nos manejamos en los allanamientos, que se realizan en horas de la madrugada. Los allanamientos en ese horario son los más peligrosos”, dijo Reyna. El director del grupo CERO, Mariano Domínguez, indicó que las medidas nocturnas se emplean en casos especiales, principalmente los relacionados al narcomenudeo, robos agravados y escruches; por lo que representa una actividad de alto riesgo y es por esto que los efectivos deben estar bien preparados y contar con todas las herramientas necesarias.

Hasta en Alderetes

También se refirió a las denuncias y manifestaciones de los vecinos ante el ruido. “Nos enteramos de las repercusiones a la mañana y la verdad es que nos sorprendimos. Vimos que algunas personas manifestaron que se escucharon explosiones hasta en Alderetes. Desde nuestra Unidad no salieron más que detonaciones de escopetas; lo máximo que se puede haber escuchado son los estruendos balísticos, pero no es un ruido que tenga tanto alcance. Desconocemos de dónde vinieron las explosiones que manifestaron”, informó.

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Para mantener la tranquilidad de los tucumanos, el jefe de Policía, Joaquín Girveau, les ordenó que en un futuro comuniquen cuando estén por desarrollarse entrenamientos de esta índole. “A partir de los comunicados se realizarán a través de la Secretaría de Comunicación Pública y los medios de prensa tucumanos para que la comunidad sepa. Nosotros constantemente nos estamos preparando para defender a la ciudadanía y no vamos a hacer nada indebido que manche a la institución; todo lo que realizamos es en pos de la seguridad pública”, dijo Domínguez.

El director adelantó que el próximo lunes 1 de septiembre se iniciará un curso básico de operaciones especiales, que tendrá como escenario predios de Ticucho, El Cadillal, San Javier y Benjamín Paz, en los cuales practicarán actividades de físicas y psíquicas extremas.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánEl CadillalAlderetesTicuchoJoaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Extraditan a una pareja de tucumanos que estafaba en Termas del Río Hondo

Extraditan a una pareja de tucumanos que estafaba en Termas del Río Hondo

Dónde estarán las ferias de este domingo en San Miguel de Tucumán

Dónde estarán las ferias de este domingo en San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán: aprobaron por unanimidad una ordenanza para reducir las huellas contaminantes

San Miguel de Tucumán: aprobaron por unanimidad una ordenanza para reducir las huellas contaminantes

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

Lo más popular
Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard
1

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo
2

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Aprendé a manejar criptomonedas con el simulador de la Universidad de Quilmes
3

Aprendé a manejar criptomonedas con el simulador de la Universidad de Quilmes

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil
4

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

Candy Viajes lanza su tienda digital y marca un hito en el turismo del NOA
5

Candy Viajes lanza su tienda digital y marca un hito en el turismo del NOA

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca
6

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

Más Noticias
Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

El Ministerio Público Fiscal abrió más de una veintena de causas por las quemas quemas de cañaverales y pastizales

El Ministerio Público Fiscal abrió más de una veintena de causas por las quemas quemas de cañaverales y pastizales

Jaldo, sobre el caso de Las Cejas: “en Tucumán no hay impunidad para nadie”

Jaldo, sobre el caso de Las Cejas: “en Tucumán no hay impunidad para nadie”

Paro y marcha de docentes universitarios

Paro y marcha de docentes universitarios

El estudio de insectos tomará forma de congreso en Tucumán

El estudio de insectos tomará forma de congreso en Tucumán

Efemérides del 27 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 27 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

Comentarios