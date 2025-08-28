La Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Durante los simulacros de operaciones, detallaron, se realizaron detonaciones con escopeta utilizando munición de mostacilla, que mayormente se desempeña en allanamientos nocturnos, por eso la elección de esa franja horaria para las prácticas. “Que se haya hecho a la madrugada se debe a que en el contexto real en el cual nos manejamos en los allanamientos, que se realizan en horas de la madrugada. Los allanamientos en ese horario son los más peligrosos”, dijo Reyna. El director del grupo CERO, Mariano Domínguez, indicó que las medidas nocturnas se emplean en casos especiales, principalmente los relacionados al narcomenudeo, robos agravados y escruches; por lo que representa una actividad de alto riesgo y es por esto que los efectivos deben estar bien preparados y contar con todas las herramientas necesarias.