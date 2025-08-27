Los Casablanca vs Mundos Opuestos: así quedó la lucha por el rating en la televisión chilena

Según los datos de Kantar Media Ibope, “Los Casablanca” se coronó como lo más visto, alcanzando 742.000 espectadores en promedio y un alcance de 1,1 millones. Muy cerca, “Aguas de Oro” registró 721.000 espectadores y logró un alcance de 1,3 millones, consolidándose como un fuerte competidor.