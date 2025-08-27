Los Casablanca vs Mundos Opuestos: así quedó la lucha por el rating en la televisión chilena

La televisión chilena vivió un intenso duelo de audiencia durante el martes 26 de agosto, donde las cifras reflejaron la preferencia del público por las producciones nacionales.
Según los datos de Kantar Media Ibope, “Los Casablanca” se coronó como lo más visto, alcanzando 742.000 espectadores en promedio y un alcance de 1,1 millones. Muy cerca, “Aguas de Oro” registró 721.000 espectadores y logró un alcance de 1,3 millones, consolidándose como un fuerte competidor.
En el ámbito informativo, Meganoticias Prime se posicionó como el noticiero más visto, con 656.000 espectadores y un alcance de 1,5 millones, seguido por Teletrece, que promedió 599.000 espectadores y llegó a 1,4 millones de personas.
Por su parte, el reality “Mundos Opuestos” promedió 525.000 espectadores y un alcance de 1 millón, quedando en la parte media de la tabla de sintonía.
Los 10 programas más vistos del 26 de agosto en Chile
1. Los Casablanca
2. Aguas de Oro
3. Meganoticias Prime
4. Teletrece
5. Mundos Opuestos
6. Meganoticias Ahora PM
7. El Jardín de Olivia
8. Qué Dice Chile
9. CHV Noticias Central
10. Ahora Caigo