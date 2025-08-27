Secciones
Mundos Opuestos: Disley Ramos reflexionó sobre su relación fuera del reality con Luis Mago Jiménez

La influencer confesó que, a pesar de la química, la pareja ha decidido manejar su relación con cautela.

Hace 1 Hs

En el encierro de Mundos Opuestos, Disley Ramos y Luis Mago Jiménez han mostrado una cercanía evidente, acaparando la atención del público. Sin embargo, la influencer confesó que, a pesar de la química, la pareja ha decidido manejar su relación con cautela.

Durante una charla con Eskarcita, Disley fue clara desde el inicio: "Hoy día siento que va a ser un día de emociones", señaló, comentando que ya había conversado con el ex futbolista sobre la situación.

"Porque estuve hablando con el Luis y yo lo noto como complicado, por la intensidad que ha ido aumentando entre nosotros", precisó, reflejando la complejidad de la relación dentro del reality.

Respecto a los sentimientos de Luis, Disley añadió: "Y claro, él se deja llevar y todo, porque es lo que siente, yo también. Pero él se preocupa, obviamente, de su familia”.

En la conversación, la influencer también destacó la postura del exfutbolista sobre la exposición mediática: “Obviamente que él me dice que no es que no quiera tener algo, sino que aquí no quiere la exposición de mostrar tanto el amor, porque quiere cuidar a sus hijos".

Sobre cómo seguirán manejando su vínculo dentro del programa, Disley aseguró que lo mejor es “bajarle un cambio. No quiero que las cosas se manchen aquí”.

No obstante, enfatizó que, pese a los temores, no se arrepiente de lo vivido: “A pesar de que tengamos ese miedo, yo no me arrepiento. Si quiere tomar distancia, lo entiendo, en pro de que las cosas salgan bien”.

“Y afuera hay que intentarlo, y si no funciona, no funciona, pero lo viví”, sentenció. 

