"Desproporcionada": Maite Orsini rompió el silencio y habló de la sanción que recibió en medio de las polémicas con Jorge Valdivia

Maite Orsini está a pocos meses de concluir su actual período parlamentario y a la espera de que finalice la sanción impuesta por su partido, Revolución Democrática (RD), que suspendió su militancia. Todo esto ocurre en el contexto del escándalo que involucra a su ex pareja, Jorge Valdivia, denunciado por violación.
El espacio decidió castigar a Orsini por haber escrito a la denunciante y a la fiscal del caso. Además, la diputada no podrá postular a un tercer período en el Parlamento.
En una entrevista con The Clinic, Orsini abordó su situación política sin entrar en detalles de su vida personal, destacando su labor en el Congreso. “He presidido cuatro comisiones especializadas, algunas tan relevantes como Seguridad Pública. Fui presidenta en la Comisión de Mujeres, de la Comisión de Bomberos, y eso creo que demuestra una capacidad de liderazgo político que logré forjar en estos años en el Congreso. Lideré la Comisión Especial Investigadora de Explotación Social y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes Bajo Protección del Estado, y eso me llevó a viajar a Ginebra a representar al Parlamento frente al examen que se hace cada cuatro años frente al Comité de los Derechos del Niño. También he tenido trabajo a nivel internacional, soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. Fui jefa de bancada del Frente Amplio en mi primer año de este segundo período”, señaló.
Los errores de Orsini
Sobre la sanción de su partido, la parlamentaria fue enfática: “Y obvio que es doloroso porque, como lo dije también en mi defensa en el Tribunal Supremo, siento que la sanción fue desproporcionada. Que si bien pude haber hecho las cosas mejor, yo no le he robado a nadie, no he cometido ningún delito, no estoy imputada en ninguna causa penal. Soy fundadora de mi partido, llevo casi 15 años militando, me he sacado la cresta por construir partido y siento que no me merecía tanta severidad".
También insistió en que no ha cometido ningún delito: “No utilicé mi cargo para beneficiarme, ni a mí ni a terceros, porque de haberlo hecho estaría imputada. No he participado en ninguna causa vinculada a la corrupción, no se me está investigando por ningún delito. Y, si bien pude manejar en mi vida personal las cosas de mejor manera, a la luz de los hechos, y así me defendí de esta acusación, me parece que la sanción es desproporcionada".
En cuanto al respaldo que ha recibido durante este periodo complicado, la diputada destacó: “No sé si tengo el defecto o la virtud de ser muy amiga de mi equipo de trabajo. Son personas de toda mi confianza y de todo mi cariño, entonces me refugio mucho en mi equipo parlamentario. Mi familia también ha sido clave, la verdad. Mis papás se han portado un siete, mis hermanos también, mis tíos, mis abuelos. La verdad es que he estado muy muy contenida familiarmente también".