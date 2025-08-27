"Desproporcionada": Maite Orsini rompió el silencio y habló de la sanción que recibió en medio de las polémicas con Jorge Valdivia

En una entrevista con The Clinic, Orsini abordó su situación política sin entrar en detalles de su vida personal, destacando su labor en el Congreso. “He presidido cuatro comisiones especializadas, algunas tan relevantes como Seguridad Pública. Fui presidenta en la Comisión de Mujeres, de la Comisión de Bomberos, y eso creo que demuestra una capacidad de liderazgo político que logré forjar en estos años en el Congreso. Lideré la Comisión Especial Investigadora de Explotación Social y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes Bajo Protección del Estado, y eso me llevó a viajar a Ginebra a representar al Parlamento frente al examen que se hace cada cuatro años frente al Comité de los Derechos del Niño. También he tenido trabajo a nivel internacional, soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. Fui jefa de bancada del Frente Amplio en mi primer año de este segundo período”, señaló.