Chileno ofrece recompensa por el anillo de compromiso que su novia perdió en la calle

Chileno ofrece recompensa por el anillo perdido de su novia

Para David, la opción de acudir a X nació de la desesperación, pero también de la esperanza. “He visto cómo ha ayudado a gente en el pasado con otras cosas”, dijo. “No pierdo nada, no tengo muchos seguidores, pero lo que hice fue seguir la lógica del algoritmo”, señaló. “Dije ya, alguien me retuiteará, tendrá alguna difusión. Pero no esperaba que explotara así, o sea, igual lo agradezco. Toda difusión se agradece”, admitió.