Chileno ofrece recompensa por el anillo de compromiso que su novia perdió en la calle

En un intento desesperado por encontrar el anillo de compromiso de su prometida, Isidora, David acudió a las redes sociales. La joya, un símbolo de sus 15 años de relación, se extravió entre Las Condes y Providencia, en Santiago de Chile.
Después de una búsqueda exhaustiva que incluyó revisar la basura y otros lugares poco convencionales, como relató a BBCL, David publicó un tuit con la foto del anillo, el grabado interno y una recompensa para quien lo encontrara. Su mensaje se volvió viral, movilizando a miles de usuarios a compartir la historia en una emotiva búsqueda digital. A pesar de los esfuerzos, el anillo aún no ha sido recuperado.
El anillo perdido y un pedido desesperado: "Dimos vuelta hasta la basura"
El rastro del anillo se perdió entre el pasado martes 12 y miércoles 13 de agosto. A pesar de que David e Isidora recorrieron cada rincón de su departamento y hasta de su trabajo, el anillo no apareció. “Con decirte que dimos vuelta hasta la basura“, explicó David.
Si bien la pareja no recuerda con exactitud el día en que se perdió joya, David se enteró el día de su cumpleaños cuando Isidora le contó que estaba buscando algo que se le había “extraviado”. La noticia lo tomó por sorpresa.
Rápidamente, los usuarios hicieron especulaciones en X, especialmente sobre si el anillo le quedaba suelto. En ese sentido, David explicó que cuando le entregó el anillo le quedaba más grande. “La niña misma de la joyería, que sabe mucho más que uno, me dijo ‘lo mejor es que le quede suelto y después tú lo ajustas porque si le queda estrecho, ni siquiera le va a entrar"”, contó y explicó que después lo ajustaron bien.
Chileno ofrece recompensa por el anillo perdido de su novia
Para David, la opción de acudir a X nació de la desesperación, pero también de la esperanza. “He visto cómo ha ayudado a gente en el pasado con otras cosas”, dijo. “No pierdo nada, no tengo muchos seguidores, pero lo que hice fue seguir la lógica del algoritmo”, señaló. “Dije ya, alguien me retuiteará, tendrá alguna difusión. Pero no esperaba que explotara así, o sea, igual lo agradezco. Toda difusión se agradece”, admitió.
La decisión de ofrecer una recompensa fue un detalle que muchos usuarios notaron. David, cree que es una forma de incentivar “el acto honesto de devolverlo”, en un contexto donde es difícil esperar que alguien se tome esa molestia.
Mientras él se mantiene firme en la búsqueda, David agregó que Isidora está afectada y siente una “culpa tremenda” por haber perdido la joya. “De hecho, guardó su caja del anillo que siempre tenía en el velador, porque le da como culpa, le da una lata tremenda”, confesó David.