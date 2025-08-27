Habló el hincha de la U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente

El fanático de 33 años, que estuvo en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, compartió un mensaje de audio en el que reveló una evolución favorable de su salud. En sus palabras, agradeció el cariño de las personas y aseguró que las muestras de apoyo le dan "muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes".