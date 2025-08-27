Habló el hincha de la U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente

Desde su internación en un hospital de Avellaneda, Gonzalo Felipe Afaro Erazo, el hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío durante los incidentes contra Independiente, se comunicó con su familia por primera vez.
El fanático de 33 años, que estuvo en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, compartió un mensaje de audio en el que reveló una evolución favorable de su salud. En sus palabras, agradeció el cariño de las personas y aseguró que las muestras de apoyo le dan "muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes".
¿Qué dijo el hincha de la U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente?
“Hola gente. Soy Gonzalo Alfaro. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy, yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, expresó el hincha en el audio.
“Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”, indicó, además de manifestarse emocionado por volver a Chile para ver a sus hijas y al resto de su familia.
El nombre de Alfaro tomó trascendencia cuando durante el partido contra Independiente -en el marco de la Copa Sudamericana- el pasado 20 de agosto el hincha fue amenazado por hinchas de Independiente, quienes lo obligaban a que “pida perdón” mientras sangraba y se encontraba herido.
Otra grabación mostró cómo cayó de la tribuna. “Pedí perdón, pedí perdón, dale”, lo amenazó uno de los agresores. “¿A quién tenemos que pedir perdón?“, preguntó Alfaro. Luego, continúan golpeándolos.
El hombre de 33 años fue trasladado rápidamente al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde ingresó con traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento y luego evolucionó de manera favorable.
Alfaro reside en Villa Calera y su padre es un conocido funcionario municipal de la comuna. Tiene tres hijas y en sus redes sociales compartía una gran cantidad de contenido sobre Universidad de Chile, club al que seguía desde su juventud.