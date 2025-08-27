Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?

Durante la mañana de este miércoles, un sismo de magnitud 3,2 remeció a la región de Coquimbo, a las 08.18, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
El organismo detalló que el epicentro se ubicó a 17 kilómetros al oeste de Mina Los Pelambres, con una profundidad de 93 kilómetros.
Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que no se han registrado daños a personas, infraestructuras ni alteraciones en los servicios básicos a raíz del movimiento telúrico.
¿Cómo prepararse para un sismo?
Un temblor puede sorprendernos en cualquier instante, por eso es fundamental estar preparados. Esto implica contar con un plan de protección civil, practicar simulacros de evacuación, conocer las zonas seguras en casa, el colegio o el trabajo, y tener lista una mochila de emergencia.
Si ocurre un sismo, lo más importante es mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Evitá los objetos que puedan caer, no utilices ls ascensores ni permanezcas en la caja de escaleras o en los marcos de las puertas.