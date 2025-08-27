Secciones
Chile

Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?

El Senapred indicó que no se han registrado daños a personas, infraestructuras ni alteraciones en los servicios básicos a raíz del movimiento telúrico.

Un nuevo sismo sacudió a Coquimbo. FOTO/FREEPIK.ES. Un nuevo sismo sacudió a Coquimbo. FOTO/FREEPIK.ES.
Hace 23 Min

Durante la mañana de este miércoles, un sismo de magnitud 3,2 remeció a la región de Coquimbo, a las 08.18, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El organismo detalló que el epicentro se ubicó a 17 kilómetros al oeste de Mina Los Pelambres, con una profundidad de 93 kilómetros.

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que no se han registrado daños a personas, infraestructuras ni alteraciones en los servicios básicos a raíz del movimiento telúrico.

¿Cómo prepararse para un sismo?

Un temblor puede sorprendernos en cualquier instante, por eso es fundamental estar preparados. Esto implica contar con un plan de protección civil, practicar simulacros de evacuación, conocer las zonas seguras en casa, el colegio o el trabajo, y tener lista una mochila de emergencia.

Si ocurre un sismo, lo más importante es mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Evitá los objetos que puedan caer, no utilices ls ascensores ni permanezcas en la caja de escaleras o en los marcos de las puertas.

Temas ChileCentro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: El proceso más doloroso de mi vida
1

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: "El proceso más doloroso de mi vida"

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles
2

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones
3

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio
4

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?
5

Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?

Más Noticias
Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: El proceso más doloroso de mi vida

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: "El proceso más doloroso de mi vida"

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Festival de Viña del Mar: cuáles son los artistas que suenan para la edición 2026

Festival de Viña del Mar: cuáles son los artistas que suenan para la edición 2026

Comentarios