Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

Carabineros logró la detención de cuatro sujetos vinculados a la violenta encerrona que sufrió el reconocido relator deportivo Ernesto Díaz Correa en la comuna de San Bernardo.
El hecho ocurrió ayer, cuando el comunicador esperaba a su hijo y fue intimidado con un arma de fuego para posteriormente ser despojado de su vehículo, el cual más tarde fue recuperado por las autoridades.
La investigación permitió dar con un automóvil que mantenía encargo por robo y que fue utilizado nuevamente por los mismos sujetos. Esta mañana, tras cometer un asalto a mano armada en una estación de servicio Shell ubicada en la calle Ochagavía, los delincuentes fueron detectados por Carabineros.
Al percatarse de la presencia policial, los cuatro ocupantes intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución que incluyó la participación de un helicóptero institucional y que culminó con su captura en la comuna de El Bosque.
¿Cómo actuaba la banda?
Según informó Carabineros, los individuos grababan con sus celulares las especies robadas a sus víctimas. En uno de esos registros quedó en evidencia el robo del vehículo de Correa. Durante el procedimiento se incautaron el automóvil sustraído, un arma de fuego con cargador extendido y un armamento simulado.
El mayor Sergio Rodríguez, comisario de la 14° Comisaría de San Bernardo, explicó que los delincuentes “continuaron con su línea delictual cometiendo tres delitos más, de los cuales tenemos identificadas a las víctimas y lo que nos permitió el día de hoy iniciar un seguimiento que finalmente termina con la detención de estas cuatro personas quienes mantienen un amplio prontuario policial”, consignó el portal BioBio.
Por su parte, el Fiscal de Flagrancia Occidente, Pedro Aravena, detalló que “eso de las 7.30 se recibió una denuncia de robo en una estación de servicio, donde en las cámaras de seguridad aparecía exactamente el mismo vehículo que fue utilizado para cometer el delito en contra del periodista".
Gracias a ese antecedente, se dio inicio a una persecución de aproximadamente 30 minutos que finalizó con la detención de los sospechosos, quienes habían roto uno de los neumáticos durante la fuga.
De los cuatro aprehendidos, dos mantenían órdenes de detención vigentes. Los demás registraban antecedentes por delitos como homicidio, robo con intimidación, robo en bienes nacionales de uso público, receptación y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Los imputados fueron trasladados hasta la 14ª Comisaría de San Bernardo y este miércoles enfrentarán su formalización en el primer control de detención.