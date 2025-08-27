Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

El mayor Sergio Rodríguez, comisario de la 14° Comisaría de San Bernardo, explicó que los delincuentes “continuaron con su línea delictual cometiendo tres delitos más, de los cuales tenemos identificadas a las víctimas y lo que nos permitió el día de hoy iniciar un seguimiento que finalmente termina con la detención de estas cuatro personas quienes mantienen un amplio prontuario policial”, consignó el portal BioBio.