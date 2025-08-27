Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: "El proceso más doloroso de mi vida"

A través de su perfil en Instagram, el ex “Protagonistas de la Fama” reveló las razones que llevaron a la ruptura, asegurando que la relación venía enfrentando un desgaste que se intensificó en los últimos años. “Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños, hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos”, dijo en el arranque del mensaje.