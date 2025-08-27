Secciones
Chile

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: "El proceso más doloroso de mi vida"

El ex rostro de Canal 13 pidió respeto por su familia y aclaró que no dará más declaraciones sobre la ruptura con la ex patinadora.

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: El proceso más doloroso de mi vida
Hace 2 Hs

Una inesperada noticia sacudió a la farándula chilena en las últimas horas. Álvaro Ballero confirmó en redes sociales su quiebre matrimonial con la ex patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, con quien compartió 17 años de relación y formó una familia con cuatro hijos. 

A través de su perfil en Instagram, el ex “Protagonistas de la Fama” reveló las razones que llevaron a la ruptura, asegurando que la relación venía enfrentando un desgaste que se intensificó en los últimos años. “Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños, hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos”, dijo en el arranque del mensaje.

Además, no escondió el dolor de este proceso, al que definió como “el más difícil y doloroso de mi vida”. En esa misma línea, descartó cualquier engaño en la relación: “Aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación”.

Consciente de la exposición mediática, el ex rostro de Canal 13 aclaró que esta será la única vez que se pronuncie públicamente sobre el tema. “Esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí”, advirtió.

La relación entre Álvaro y Ludmila 

Pese a la ruptura, Ballero cerró su mensaje con palabras de cariño y admiración hacia Ksenofontova: “Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido”.

Mientras tanto, Ludmila ha optado por el silencio. Sus últimas publicaciones en Instagram muestran escenas de su rutina diaria y paseos por Santiago, sin hacer alusión directa al quiebre.

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: El proceso más doloroso de mi vida
Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: El proceso más doloroso de mi vida
1

Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: "El proceso más doloroso de mi vida"

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles
2

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones
3

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio
4

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?
5

Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?

Más Noticias
Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

Encerrona contra Ernesto Díaz Correa: detuvieron a cuatro sujetos vinculados al violento episodio

Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?

Un sismo de 3,2 grados se registró en la región de Coquimbo este miércoles: ¿dónde fue el epicentro?

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¡Atención! Enel confirmó cortes de luz en cuatro comunas de Santiago para este martes 26 de agosto

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

¿Quién es José Zara? El ex brigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen de Carlos Prats y Sofía Cuthbert

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Vuelve un clásico de la TV: Don Francisco prepara nueva versión de Sábado Gigante

Festival de Viña del Mar: cuáles son los artistas que suenan para la edición 2026

Festival de Viña del Mar: cuáles son los artistas que suenan para la edición 2026

Comentarios