Álvaro Ballero confirmó su separación de Ludmila Ksenofontova: "El proceso más doloroso de mi vida"

Una inesperada noticia sacudió a la farándula chilena en las últimas horas. Álvaro Ballero confirmó en redes sociales su quiebre matrimonial con la ex patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, con quien compartió 17 años de relación y formó una familia con cuatro hijos.
A través de su perfil en Instagram, el ex “Protagonistas de la Fama” reveló las razones que llevaron a la ruptura, asegurando que la relación venía enfrentando un desgaste que se intensificó en los últimos años. “Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños, hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos”, dijo en el arranque del mensaje.
Además, no escondió el dolor de este proceso, al que definió como “el más difícil y doloroso de mi vida”. En esa misma línea, descartó cualquier engaño en la relación: “Aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación”.
Consciente de la exposición mediática, el ex rostro de Canal 13 aclaró que esta será la única vez que se pronuncie públicamente sobre el tema. “Esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí”, advirtió.
La relación entre Álvaro y Ludmila
Pese a la ruptura, Ballero cerró su mensaje con palabras de cariño y admiración hacia Ksenofontova: “Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido”.
Mientras tanto, Ludmila ha optado por el silencio. Sus últimas publicaciones en Instagram muestran escenas de su rutina diaria y paseos por Santiago, sin hacer alusión directa al quiebre.