Cortes de luz: seis comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este miércoles

Enel explicó que la medida responde a trabajos en el tendido eléctrico y, en algunos casos, se extenderá por hasta seis horas.

Hace 16 Min

Este miércoles, un total de seis comunas de la Región Metropolitana sufrirán cortes de luz, según informó la Empresa Nacional para la Energía Eléctrica (Enel).  La medida responde a trabajos en el tendido eléctrico y, en algunos casos, se extenderá por hasta seis horas.

Según detalló la compañía a través de su sitio web, se especificaron tanto las zonas afectadas como los horarios en que se realizarán las interrupciones.

Una por una, las comunas que se verán afectadas este miércoles 27 de agosto de 2025 

- Maipú: 10.30 hasta las 16.30

- La Florida: 15.30 hasta las 16.30

- Vitacura: 15.30 hasta las 16.30

- La Reina: 11 hasta las 17

- Estación Central: 10.30 hasta las 16.30

- San Bernardo: 10 hasta las 16

Enel recomendó a los vecinos de las comunas afectadas tomar las precauciones necesarias durante la suspensión del suministro eléctrico.

