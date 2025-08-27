Muere Eusebio Poncela, el actor que marcó una época con Arrebato y Almodóvar

El mundo de la cultura española despide a Eusebio Poncela, actor, pintor, productor y guionista, que ha fallecido a los 79 años. Nacido en Madrid en 1945, su carrera estuvo marcada por una versatilidad que le convirtió en uno de los grandes nombres de la escena y la pantalla durante la Transición y los primeros años de la democracia.